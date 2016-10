Wer kann Gastwirt? Das Volksheim in Lomnitz wird seit Jahren nicht mehr bewirtschaftet. Das soll sich ändern.

Per Inserat wird jetzt ein neuer Pächter für das Volksheim in Lomnitz gesucht. Geboten wird neben dem Gastraum ein großer Saal. © Willem Darrelmann

Machen Sie das Volksheim Lomnitz zum Mekka für erlebnishungrige Touristen: Mit diesem Satz wirbt die Gemeinde Wachau ab sofort wieder um Pächter für die Gaststätte. Die Gemeinde hat ein entsprechendes Inserat beim Internetportal gastronomie.de geschaltet. Die Anzeige ist nunmehr sechs Wochen lang für jedermann einsehbar. Mehrere vorangegangene Versuche, auf diesem Wege das Haus an den Mann zu bringen scheiterten. Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) hofft, dass sich diesmal Gastronomen melden, die nach einer neuen Wirkungsstätte suchen. Wachau verpachtet einen 60 Quadratmeter großen Gastraum samt Küchentrakt, Lagerräumen im Keller, Vereinszimmer und sanierter Toilettenanlage. „Optional lässt sich ein etwa 350 Quadratmeter großer, beheizbarer Veranstaltungssaal mit Bühne, Umkleide, separater Bar und Raucherraum betreiben. Wir wollen, dass wieder Leben in das Haus einzieht“, sagt Roland Kaiser, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung. Er weist auch auf die gute Lage der Immobilie hin. Lomnitz liegt im Dresdener Speckgürtel nur wenige Kilometer von der Autobahn A 4 entfernt. Er ist direkt zu erreichen über die Ortschaften Ottendorf-Okrilla und Seifersdorf. Im unmittelbaren Einzugsgebiet befinden sich die Städte Radeberg, Großröhrsdorf, Pulsnitz und Dresden.

Zur Faschingszeit genutzt

Es gibt in der Nähe Rad- und Wanderwege, den Landschaftsgarten Seifersdorfer Tal, die Schlösser in Seifersdorf und Hermsdorf, die Museen in Pulsnitz, Dresden und Radeberg sowie Bademöglichkeiten unter anderem in Pulsnitz, Ottendorf-Okrilla, Radeberg und Wachau. Bis Frühjahr 2012 war die Gaststätte im Volksheim verpachtet. Die damaligen Betreiber gaben wegen zu geringem Umsatz auf, wie sie sagten. Anschließend schrieb die Gemeinde das Haus erneut zur Pacht aus. Nach einem Jahr starteten dann zwei Kamenzer mit einem neuen Konzept. Doch auch hier erfüllten sich die Erwartungen nicht. Nach wenigen Monaten gaben sie auf. Seitdem wird das Volksheim zur Faschingszeit vom Lomnitzer Carneval Club für mehrere Veranstaltungen genutzt. Außerdem lud der Ottendorfer Unternehmer Toralf Herrich unter anderem zu einer erfolgreichen XXL-Schlagerparty ein. Zudem gab es Silvesterpartys. „Wir würden uns sehr wünschen, dass sich bald jemand findet, der den Lomnitzern und ihren Gästen wieder warme Mahlzeiten serviert“, sagt der Bürgermeister. „Die Region wird auch immer stärker von Touristen genutzt. Ich hoffe, dass auch ein Gastwirt das Potenzial erkennt und das Gasthaus wiedereröffnet.“

Weitere Informationen 03528 48080

