Fußball-Landespokal Wer jubelt im Pokal? Brisantes Stahl-Duell in Freital. Riesa gastiert in der 1. Runde beim Landesklässler. Radebeul erwartet Liga-Kontrahent VfL Pirna-Copitz. Kreispokalsieger Tauscha freut sich auf Crostwitz.

Tauschaer Jubel: Im Kreispokal holte der LSV im Frühsommer in einem packenden Finale gegen TuS Weinböhla den Pott. An diesem Wochenende wird es für beide Teams und fünf weitere Mannschaften aus dem Landkreis ernst im Landespokal. © Claudia Hübschmann

Ein Mammut-Programm steht in der ersten Runde um den Fußball-Landespokal auf dem Programm. Insgesamt 41 Partien werden am Wochenende angepfiffen. Die sächsischen Vereine der 3. Liga, der Regionalliga Nordost und der NOFV-Oberliga sind noch nicht dabei. Vier Vereine zogen bei der Auslosung in Leipzig ein Freilos. Gemeldet hatten 98 Mannschaften ab der Landesliga sowie die 13 Kreispokalsieger bzw. Finalisten. Pokalverteidiger ist der Chemnitzer FC. Die Auslosung der nächsten Runde findet im Rahmen der Staffeltagung der Landesliga am 11. August in Riesa statt, gab der Sächsische Fußball-Verband (SFV) bekannt.

Ein Landesliga-Duell gibt es am Sonntag im Radebeuler Weinbergstadion, wo der Aufsteiger den VfL Pirna-Copitz erwartet. Es ist zugleich das Duell zweier Trainer-Generationen. In Radebeul hat seit drei Jahren der ehemalige DDR-Nationalspieler Matthias Müller (62) das Sagen, beim VfL sitzt der 17 Jahre jüngere Ex-Bundesligaprofi Nico Däbritz seit 2015 auf der Bank. Am Dienstagabend nahm Däbritz seine Schützlinge noch einmal im Test gegen Landesklasse-Aufsteiger SG Striesen (1:0) unter die Lupe. Die Radebeuler hatten sich am vergangenen Wochenende mit einem Trainingslager in Lohmen auf das erste Pflichtspiel eingestimmt und zwei Testspiele gegen Brieske/Senftenberg (7:1) und Germania Mittweida (2:1) gewonnen. Während viele Übungsleiter aufgrund der kurzen Vorbereitungsphase die Pokalpartien eher noch als Testspiele einordnen, sieht das ?Lotte? Müller völlig anders: „Wir sind der Außenseiter, wollen aber trotzdem unbedingt in die zweite Runde einziehen. Ich habe zu meiner Trainerzeit in Bischofswerda (2008 bis 2013/d.A.) erlebt, was es heißt, im Pokal gegen höherklassige Konkurrenz zu spielen. Wir sind damals zweimal gegen RB Leipzig angetreten, und das waren richtige Volksfeste in Schiebock.“

Eine brisantes Stahl-Duell wartet auf die Fans am Samstag im Freitaler Stadion am Burgwartsweg, wo die Riesaer Landesliga-Kicker Farbe bekennen müssen. Für Gäste-Trainer Daniel Küttner wird es die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der 44-Jährige spielte zum Ende seiner Laufbahn von 2004 bis 2008 für die Freitaler. Jens Wagner sitzt zum ersten Mal bei einem Pflichtspiel als neuer Cheftrainer der Freitaler auf der Bank. Nach acht Jahren in Possendorf ging er zu den Blau-Weißen. „Natürlich sind die Riesaer der erklärte Favorit. Jedoch bin ich zuversichtlich, dass wir uns teuer verkaufen werden. Vielleicht gelingt uns die Überraschung, und unser Stahl-Feuer lodert am Ende der Partie noch, während das aus Riesa schon erloschen ist. Aber es wird eine verdammt schwere Aufgabe“, weiß Wagner, der mit dem Test am Dienstagabend gegen Cossebaude (6:0) aber sehr zufrieden sein konnte.

Landesliga-Aufsteiger Großenhainer FV gastiert am Sonntag beim ambitionierten Landesklasse-Team des Hainsberger SV. In der Vorsaison spielten beide Teams noch um Punkte in der 7. Liga, und beide Duelle gingen an den GFV (5:1, 2:1). Im Vergleich zur Vorsaison verstärkten die Großenhainer ihr Aufgebot noch mit Torjäger Clemens Krüger (kam aus Wilsdruff) und dem erfahrenen Defensivmann Eric Bachmann, der die letzten fünf Jahre für Oberligist Bischofswerdaer FV kickte. Beim HSV sind jetzt Georg und Rene Balatka vereint. Georg spielte die letzten drei Jahre für Stahl Riesa.

Auch Landesklasse-Aufsteiger TuS Weinböhla geht auf Reisen und gastiert beim SV Oberland Spree aus der Landesklasse Ost. Der FV Gröditz wird von DjK Sokol Ralbitz/Horka erwartet, einem der 13 Kreispokalsieger, die auf das Heimrecht bauen dürfen. So auch der LSV 61 Tauscha, der wie der Coswiger FV einen Landesklässler aus der Staffel Ost empfängt. In Tauscha läuft die SG Crostwitz auf, die mit der Verpflichtung von Torjäger Josef Nemec, der vom Viertligisten aus Bautzen kam, einen spektakulären Sommertransfer tätigte. In Coswig gibt der FSV Neusalza-Spremberg seine Visitenkarte ab, der mit Ralf Marrack und Petr Novotny ebenfalls zwei torgefährliche Routiniers in seinen Reihen hat, die viele Jahre in Bautzen und Bischofswerda höherklassig gespielt haben.

