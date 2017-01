Wer ist schneller: Telekom oder Stadt? Das Land ist beim schnellen Internet unversorgt. Bis 2018 soll sich das ändern. Doch wer wird die Leitungen zuerst verlegen?

Görzig (links) und Colmnitz sind die Großenhainer Ortsteile, die ohne staatliche Förderung und städtische Beteiligung schnelles Internet mit Übertragungsgeschwindigkeiten von mindestens 30 Megabit pro Sekunde bekommen sollen. Die Telekom will hier selbst mittels Kupferkabel (Vectoring) moderne Anschlüsse schaffen.

Wenn es ums schnelle Internet für das Industriegebiet Großenhainer Flugplatz geht, hat die Stadt die Nase vorn. Den Stadträten wird demnächst eine Vorlage für den dortigen Breitbandausbau zum Beschluss gegeben. Großenhain hatte sich zum Ziel gesetzt, die Erschließung gerade für Betriebe in diesem Bereich auf das heute übliche Niveau von 50 Megabit pro Sekunde anzuheben. Es ist davon auszugehen, dass dort in diesem Jahr gebaut wird.

Doch wie sieht es in den Ortsteilen aus? Eine Markterkundung hatte ergeben, dass alle Ortsteile dafür förderfähig sind: außer Görzig und Colmnitz. Hier stellte sich heraus, dass die Telekom selbst den Eigenausbau bis 2018 – genauer ist es noch nicht zu sagen – schaffen will. Auf eigene Kosten. „Das ist auch dringend nötig, denn wir beziehen derzeit nur LTE per Funk über die Telekom. Andere Haushalte sind bei anderen Anbietern, aber niemand ist wirklich zufrieden, weil es deutlich teurer ist bei weniger Bandbreite“, sagt die Colmnitzer Ortsvorsteherin Annekatrin Bach. Diesen Standortnachteil haben auch die übrigen 17 Großenhainer Ortsteile. Deshalb hat sich die Stadt um Zuschüsse bemüht für die Wirtschaftlichkeitslücke, die private Unternehmen hier von einem Ausbau abhält. Denn Colmnitz und Görzig haben den Vorteil, dass sie nahe genug an den Telekom-Kabelverzweigern Gröditz und Nünchritz liegen. Von dort wird mittels Glasfaserkabel und Vectoring der Anschluss an die Grundstücke geschaffen.

Wer den Ausbau der übrigen Ortsteile macht, ist allerdings noch nicht raus. Die Stadt wartet derzeit jeden Tag auf die bewilligte Förderung. Fünf bis sieben Jahre will sie sich mit dem Ausbau Zeit lassen – der Finanzierung wegen. Denn die Stadt trägt vorerst die gesamten Kosten. Das sind in fünf Jahren fast 17 Millionen Euro. Am teuersten schlagen die Ausbaugebiete Zabeltitz, Bauda und Walda-Kleinthiemig zu Buche sowie die Verbindung aller Ortsteile. Der jährliche Eigenanteil, der wirklich bei der Stadt bleibt, wird mit 100 000 Euro beziffert. „Bei Bewilligung folgt in diesem Jahr ein aufwendiges, europaweites Ausschreibungsverfahren“, so Stadtsprecherin Diana Schulze. Alle Telekommunikationsanbieter können sich für den Ausbau und Betrieb des Breitbandnetzes bewerben. Ab 2018 könnte das schnelle Internet in den ersten Ortsteilen ankommen. Wer wird also schneller sein: Telekom oder Stadt?

