Wer ist hier Gefährder?

zurück Bild 1 von 2 weiter



Die AfD macht Stimmung gegen Asylbewerber. Gähn, gibt es nicht auch mal was Neues von denen? Doch, AfD-Stadtrat Gordon Engler will „Gefährdern“ an den Kragen – alle ausweisen und so. Deshalb hat er eine Anfrage an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) gestellt. Die Antwort: „Der Ausländerbehörde ist bekannt, dass sich auch unter Geflüchteten Personen befinden, die die Tatbestandsvoraussetzungen nach § 100a Abs. 2 der StPO erfüllen.“

Für Engler ein klarer Fall von Sodom und Gomorra mitten in Dresden. „Hilbert weiß von Gefährdern“, schreit er hinaus. Denn das könnten mögliche Mörder, Diebesbanden, Räuber, Vergewaltiger sein – und Leute, die den demokratischen Rechtsstaat gefährden. Mensch Engler, da haben Sie ja was ausgegraben. Dass unter Flüchtlingen auch Arschlöcher und Verbrecher sind, ist so alt, da gab es die AfD noch gar nicht. Aber sie sind im Visier der Ermittler, Abschiebungen werden geprüft. Aber die meisten Flüchtlinge sind nicht hier, um von Dresden aus Deutschland zu zerstören.

Engler spricht von einem „Offenbarungseid“. Sofort wird suggeriert: Es sind Islamisten unter uns, morgen gibt es bestimmt einen Anschlag. Stellt sich die Frage, wer hier der Gefährder ist, wenn die AfD mal wieder versucht, die Dresdner aufzuwiegeln. Kommen zu wenig Flüchtlinge, Herr Engler? Angst, das einzige Thema zu verlieren? Von den rund 550 bekannten „Gefährdern“ in Deutschland sind übrigens etwa die Hälfte Deutsche. Kleiner Tipp: Stellen Sie mal die Anfrage, ob der OB ausschließen kann, dass Adolf Hitler nicht doch noch lebt und gerade dabei ist, in Dresden das vierte Reich aufzubauen. Der olle Addi würde im April zwar 128 Jahre alt, aber man weiß ja nie...

zur Startseite