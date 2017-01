Wer ist eigentlich dieser Martin Schulz? Der SPD-Kanzlerkandidat startet mit einer Kampfansage an Angela Merkel: „Die SPD will dieses Land wieder führen.“

Martin Schulz mit seiner Frau Inge. Als Präsident des EU-Parlaments hat sich der SPD-Mann in Brüssel und Straßburg einen Namen gemacht. Auf der Berliner Polit-Bühne spielte er bislang kaum eine Rolle.

Mit 31 und Amtskette. Martin Schulz als Bürgermeister von Würselen in Nordrhein-Westfalen.

Der König ist tot, es lebe der König – die alte französische Heroldsformel, mit der die Kontinuität der Erbmonarchie betont wurde, gilt im Prinzip auch für die deutsche Sozialdemokratie. Heute würde man vielleicht sagen: Das Amt ist wichtiger als sein Inhaber. Jedenfalls war Sigmar Gabriel, gerade noch der uneingeschränkte SPD-Anführer, am Mittwoch im Reichstagsgebäude noch nicht mal zweite Wahl. Er konnte sich fast unbehelligt von den zahlreich erschienenen Reportern an den Kameras und Mikrofonen vorbeimogeln. Die einzige Frage: „Haben Sie gut geschlafen?“

Der gefragteste Genosse war ausnahmslos einer, der jedenfalls auf der Berliner Polit-Bühne bislang keine Hauptrolle spielte: Martin Schulz, der SPD-Kanzlerkandidat und künftige Parteichef. Seine wichtigste Parole des Tages war eine Kampfansage an die Konkurrentin im Bundestagswahlkampf, Kanzlerin Angela Merkel: „Die SPD tritt an, das Land zu führen.“ Auf eine Koalitionsaussage wollte er sich nicht festlegen: „Wir wollen, in welcher Konstellation auch immer, den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland stellen.“ Nach dem Übergang von Gabriel zum Chef-Diplomaten setzen die Sozis also wieder auf Attacke, auf Sieg, nicht Platz.

Bis zur Wahl werde seine Partei den Koalitionsvertrag mit der Union erfüllen. Die SPD werde im Wahlkampf jedoch eigene Akzente und Erfolge in der Regierung deutlich machen. Auf die Frage, welche Rolle der bisherige SPD-Chef Sigmar Gabriel als Außenminister spielen solle, antwortete Schulz, Gabriel solle dafür stehen, dass Deutschland Europa zusammenhalte. Fraktionschef Thomas Oppermann machte deutlich, dass Vizekanzler Gabriel sich nun Schulz unterordnen sollte: „Er wird im Wahlkampf eine dienende Rolle spielen“, so Oppermann.

Elf Jahre als Bürgermeister

Schulz kündigte an, in den Mittelpunkt seiner sozialdemokratischen Politik die Alltagssorgen der einzelnen Menschen und ihren Schutz zu rücken. Er kenne diese Alltagssorgen der Bürger aus seiner elfjährigen Zeit als Bürgermeister einer 40 000-Einwohner-Kommune nur zu gut. Als weiteren Schwerpunkt kündigte er den Kampf gegen das Auseinanderdriften der Gesellschaft an. Die „Fliehkräfte der Krise“ müssten gebändigt werden. Die SPD sei immer schon ein „Schutzwall gegen diese Fliehkräfte“ gewesen. Der Zusammenhalt in der Gesellschaft müsse gestärkt und die Demokratie verteidigt werden.

Der bisherige EU-Parlamentspräsident unterstrich, dass unter seiner Führung das Schicksal Europas, der Kampf gegen Rechtspopulisten und für die Demokratie einen großen Stellenwert einnehmen sollen. Schulz – der nie ein Regierungsamt hatte – war bemüht, seine Erfahrungen als Bürgermeister seiner Heimatstadt Würselen und als Fraktionschef im Europa-Parlament hervorzuheben.

In der Fraktion, in der er mit aufmunterndem Beifall begrüßt wurde, hat Schulz die Partei aufgerufen, trotz schlechter Umfragen selbstbewusst in den Bundestagswahlkampf zu ziehen. „Wenn wir Sozis den Menschen zeigen, dass wir an sie denken, dann gewinnen wir die Wahl“, sagte er. Es gebe viele Menschen, die sich erst ganz zum Schluss vor der Wahl entscheiden würden, was sie wählen. Daher lohne sich ein Wahlkampf bis zur letzten Sekunde, wurde Schulz von Teilnehmern zitiert.

Viele haben ihn unterschätzt: Martin Schulz (61), den Mann aus dem Raum Aachen, den gelernten Buchhändler, den ein reichlich primitiver Nazi-Vergleich des italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi 2003 praktisch über Nacht zum Star machte. Plötzlich wollten alle Schulz sehen, sprechen und hören.

Streitbarer Vollblut-Europäer

In Brüssel erinnern sich die Korrespondenten noch sehr lebendig an 2011, als die ersten Spekulationen auftauchten, der inzwischen zum SPD-Fraktionschef aufgestiegene Schulz solle der nächste Präsident des Europäischen Parlamentes werden. „Das kann der doch gar nicht“, war die einhellige Überzeugung. Der Mann war wortgewaltig. Er polterte gerne und häufig, beschimpfte hinter den Kulissen – und manchmal auch davor – den damaligen Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso. Unvergessen jene Begegnung mit Journalisten in Brüssel im September 2011, die er mit den Worten begann: „Mit Blick auf meine künftigen präsidentiellen Aufgaben haben mir meine Mitarbeiter geraten, ab sofort auf folgende Schimpfworte zu verzichten: ...“ Die Liste war lang.

„Demokratie bedeutet Streit“, schrieb die Gesellschaft zur Verleihung des Internationalen Karlspreises als Begründung dafür, dass man die Auszeichnung 2015 Schulz verlieh. Er mag es, die Dinge beim Namen zu nennen, auch wenn es heikel wird. Als er Anfang 2014 in der Knesset, dem israelischen Parlament, die Wasserverteilung zwischen Israel und den Palästinensern als ungerecht geißelte und damit einen Tumult auslöste, war er in seinem Element – obwohl er für seinen Auftritt zu Hause auch viel Prügel bekam.

Doch die Streitbarkeit ist nur die eine Seite des Mannes. Beim Besuch der Jugendbegegnungsstätte nahe dem ehemaligen KZ Auschwitz saß er vor zwei Jahren mit jungen Leuten beim Wurstbrot zusammen, erzählte von seinem Großvater, der als strenger Katholik stolz darauf war, niemals „Heil Hitler“ gesagt zu haben. Er schildert gern sein Leben, berichtet von seiner Jugend, als die Familie im Drei-Länder-Eck zwischen dem deutschen Aachen, dem belgischen Eupen und dem niederländischen Maastricht zerrissen war. Und jeder spürt: Der Mann verkauft Europa nicht, er ist es.

Dass Schulz dennoch nicht unumstritten blieb, hat wohl auch damit zu tun, dass er früh lernte, sich selbst um seine Karriere zu kümmern. Dabei würde man das Phänomen Schulz durchaus falsch verstehen, wenn man ihm unterstellen würde, sich mit Ellenbogen nach oben zu boxen. Dass der Sozialdemokrat Schulz, der seinen Ruf als erfolgreicher Wahlkämpfer der letzten Europawahl 2014 gegen den christdemokratischen Herausforderer und späteren Sieger Jean-Claude Juncker verdankt, Stimmen holen kann, hat er gezeigt. Merkel und Schulz – das mag ein ungleiches Paar sein. Aber die Bundeskanzlerin und der Ex-Parlamentspräsident können ganz gut miteinander. Nun soll er als ihr Herausforderer die SPD aus dem Umfrage-Keller holen.

