Wer ist eigentlich dieser Hans-Jürgen Wenzel? Der Maestro verstarb heute vor acht Jahren in Halle/Saale. Obwohl beruflich erfolgreich kennen den Weißwasseraner heute nur noch Insider.

Wenzel, ein bekannter Komponist und Musikwissenschaftler der DDR, hat seine Wurzeln in Weißwasser. Foto: dpa © dpa pa/adn

Als Hans-Jürgen Wenzel am 4. März 1939 im Neuteichweg 5 in Weißwasser geboren wurde, deutete nichts darauf hin, dass er einmal ein erfolgreicher und gefeierter Musiker, Lehrer und Komponist werden würde. Doch spätestens als er die heutige Pestalozzi-Grundschule im Alten Dorf besuchte, wurden die erste musikalische Weichen gestellt. In dieser Zeit bekam er nämlich den ersten Klavier- und Violinunterricht.

Und Wenzel blieb der Musik treu. Nachdem er an der Rostocker Universität vor allem im Fach Violine weiter ausgebildet wurde, studierte er von 1957 bis 1962 Dirigieren und Komposition bei Ruth Zechlin an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin. Wegen nonkonformen Verhaltens im DDR-System wurde er für ein Jahr in die Produktion geschickt. Er arbeitete in der Bärenhütte, dieser quasi legendären Weißwasseraner Glasfabrik, die viele noch aus eigener Anschauung kennen. Aus dieser Zeit sind einige Episoden bekannt. So spielte Wenzel außerhalb der Arbeitszeit mehrmals in Bad Muskau im „Kaffee König“ in einer Tanzkapelle.

Sein „auffälliges Verhalten“ und die daraus folgende Sanktionierung hatten aber offenbar keine Auswirkungen auf seine Karriere. Von 1963 bis 1965 war er Kapellmeister am Landestheater Halle. 1965 wurde er musikalischer Leiter am Theater der Jungen Garde, dann war er wieder als Komponist und Dirigent am Landestheater Halle tätig. 1976 gründete er eine Komponistenklasse in Halle, später auch in Dresden, Magdeburg und Zeitz. Musikbegabte Jugendliche wurden dort im kreativen Umgang mit Noten angeleitet und erarbeiteten mit „gestandenen“ Musikern ihre ersten eigenen Stücke. Diese Komponistenklassen gibt es noch heute. Von 1978 bis 1988 war Wenzel Dirigent der Halleschen Philharmonie. Sein besonderes Engagement galt der Neuen Musik. Deshalb gründete er mehrere Spezialensembles für Neue Musik in Darmstadt, Halle und Berlin. Ab 1989 war er Vizepräsident des Verbandes der Komponisten und Musikwissenschaftler der DDR und von 1989 bis 1990 dessen Präsident. Nach der Wende stand er als Präsident vier Jahre lang dem Verband Deutscher Komponisten vor. Seit 2000 war er als Professor an der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ in Dresden tätig und arbeitete im In- und Ausland als Dozent für Komposition.

Für seine Leistungen als Komponist, Dirigent und Musikpädagoge erhielt er viele Auszeichnungen, zum Beispiel den Händel-Preis und den Vaterländischen Verdienstorden der DDR.

Er komponierte verschiedene Bühnenwerke (Ballette), Orchesterstücke, so ein Flöten-, ein Violoncello- und ein Violinkonzert, Streichquartette und Filmmusiken (Zeit der Störche, Romeo und Julia auf dem Dorfe). Heute wäre Hans Jürgen Wenzel 78 Jahre. Aber er verstarb am 8. August 2009 in Halle/ Saale.

Seit einiger Zeit hängen Porträts bekannter Weißwasseraner am Neufert-Bau, einem Lagergebäude aus der Nachbauhaus-ära zwischen Polizeirevier und Bahnlinie. Die Fassade bietet reichlich Platz für weitere Bilder. Vielleicht kommt irgendwann eines von Hans-Jürgen Wenzel dazu?

Unser Autor Rainer Wetzorke hat mehr als nur eine musikalische Ader. Wetzorke war 1977 einer der Mitbegründer des Stadtchors Weißwasser. Nach 37 Jahren zog er sich 2014 aus der Leitung zurück. Rainer Wetzorke und seine Frau Gudrun sind heute Ehrenmitglieder des Chors.

