Wer ist dieser Joshua? Der Weltmeister, den Wladimir Klitschko entthronen will, ist ein Mann mit zwei Gesichtern.

Auge in Auge: Weltmeister Anthony Joshua und Wladimir Klitschko. © dpa

So hat er die Boxwelt im Sturm erobert. Austrainiert, mit einem begnadeten Körper und enormer Schlagkraft gesegnet. Außerhalb des Ringes stets ein smartes Lächeln auf den Lippen. Schwiegermuttis Liebling. So etwas wie ein Popstar auf der Insel. Anthony Joshua (27) wohnt noch zu Hause bei Mama und lässt sich gerne mit seinen kleinen Nichten und Neffen fotografieren. Doch der Profibox-Weltmeister, der am Sonnabend im bedeutendsten Schwergewichtskampf seit sechs Jahren seinen IBF-Titel gegen den entthronten Wladimir Klitschko verteidigt, hat auch eine dunkle Seite. Oder vielmehr hatte.

Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua, Sohn nigerianischer Einwanderer, geriet schon früh mit dem Gesetz in Konflikt. Der Hip-Hop-Fan aus der englischen Kleinstadt Watford wurde als Teenager häufiger festgenommen – und als 16-Jähriger wegen Körperverletzung verurteilt. Erst zwei Jahre später entdeckte er den Faustkampf für sich. „Ohne Boxen würde ich wahrscheinlich im Knast sitzen. Der Sport hat mein Leben gerettet“, sagte er der Zeitung The Sun. „Das war der Wendepunkt in meinem Leben“, betont Joshua.

Doch 2009 bekam er eine elektronische Fußfessel angelegt, durfte nachts das Haus nicht verlassen. Als die Polizei zwei Jahre später Cannabis bei ihm fand, stand die Karriere auf der Kippe – da war er bereits Vize-Weltmeister der Amateure. Joshua hatte Glück, entging nur knapp einer Gefängnisstrafe, musste 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verrichten. Und wurde 2012 in London Olympiasieger im Superschwergewicht – 16 Jahre nach Klitschko.

Seither sorgt der 1,98 Meter große Modellathlet ausschließlich für sportliche Schlagzeilen. Als trainingsfleißig gilt der einstige Problem-Teenager mittlerweile sogar. Bis zu 13 Stunden soll der Vater des zweijährigen Joseph an einigen Tagen trainieren – zumindest wird das kolportiert. Das dürfte selbst Klitschko nicht schaffen. So einen Athleten wünscht sich wohl jeder Trainer. Im Eiltempo kletterte er durch die Weltrangliste – am 9. April 2016 schnappte er sich vom beinahe lächerlichen Übergangs-Weltmeister Charles Martin den IBF-Gürtel. Der gelernte Maurer schickte den arrogant wie überfordert wirkenden US-Amerikaner in der zweiten Runde auf die Bretter.

„Anthony Joshua ist mit Abstand der Mann der Zukunft“, hatte Jean-Marcel Nartz in der Sächsischen Zeitung bereits im Januar 2016 prophezeit. „Er schlägt gute Kombinationen, einen starken Aufwärtshaken, verfügt über eine passable Deckung“, betonte der Experte und langjährige Matchmaker verschiedener deutscher Boxställe, der in Deutschland aufgrund seiner reichhaltigen Erfahrung auch ehrfürchtig „Mister Boxing“ genannt wird.

Viele Experten sehen Joshua und Klitschko auf Augenhöhe. Beide Olympiasieger, beide 1,98 Meter groß, beide redegewandt und höflich – Medientypen. Die Erfahrung indes spricht für den Herausforderer, der neun Jahre lang das Schwergewicht dominierte. 68 Kämpfe stehen in der Profistatistik des Ukrainers – vier davon hat er verloren. Joshua beendete alle seine 18 Profikämpfe vorzeitig. Da hat sein 41-Jähriger Herausforderer sogar deutlich mehr WM-Kämpfe auf dem Buckel (28). Doch auch Anthony Joshua ist nicht unantastbar. In seiner kurzen Amateurkarriere ging der britische Volksheld auch schon mal k.o. – 2011 gegen den Rumänen Mihai Nistor, der nur Kennern ein Begriff ist. Vielleicht gesellt sich im Wembley-Stadion ein prominenterer Joshua-Bezwinger hinzu. (mit sid)

TV-Tipp: RTL überträgt am Sonnabend ab 22 Uhr.

zur Startseite