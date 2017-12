Wer ist die nette Helferin? Eine junge Frau legt einer älteren Dame an der Kasse Geld aus. Einfach so.

Kaufland Sonnenstein. © D. Zschiedrich

Pirna. Es ist wohl jedem schon passiert: Man steht im Supermarkt an der Kasse und stellt fest, dass man das Portemonnaie vergessen oder nicht genug Geld dabei hat. Eine unangenehme Situation, in die im November auch Erika Grunzig aus Pirna-Sonnenstein kam. Am 16. November war sie im Sonnensteiner Kaufland einkaufen. „An der Kasse reichte das Geld nicht“, schreibt sie in einem kurzen Brief an die SZ. „Leider höre ich fast nichts. So bekam ich erst sehr viel später mit, dass ein junges Mädchen mir das Geld an der Kasse ausgelegt hat.“ Erika Grunzig hat diese unerwartete Hilfe keine Ruhe gelassen. Sie möchte der jungen Frau das Geld gern zurückgeben und sich bedanken. „Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber sie braucht das Geld sicherlich auch. Ich habe mich sehr gefreut“, schreibt Erika Grunzig. Vielleicht lässt sich der Kontakt über diesen kleinen SZ-Artikel herstellen. (SZ/ce)

Kontakt über sz.pirna@ddv-mediengruppe.de

