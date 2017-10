Wer ist der verdächtige Mann? Bürger aus dem Moritzburger Ortsteil Friedewald stellten Anzeige, nachdem ihre Kinder verfolgt worden sein sollen.

Im Moritzburger Ortsteil Friedewald macht derzeit eine Geschichte die Runde, die von der Polizei überprüft wird. Eine Mutter schilderte in einer Mail an die SZ, dass am Mittwoch gegen 14.15 Uhr zwei Mädchen, sieben und elf Jahre alt, von einem schwarz gekleideten, dunkelhäutigen und dunkelhaarigen jungen Mann verfolgt wurden. Der Mann sei ihnen von der Bushaltestelle am Wendeplatz, Bolzplatz in Friedewald gefolgt. Die Kinder erzählten, so die Mutter, dass sie ein Messer in dessen Händen gesehen hätten.

Bis auf ein Grundstück, auf das sich die Kinder geflüchtet hatten, sei der Mann ihnen gefolgt. Dort haben sich die Kinder allerdings versteckt. Weil der Mann sie nicht entdeckt habe, konnten die Kinder in einem unbeobachteten Augenblick verschwinden. Die Eltern der Kinder haben Anzeige erstattet. Dies bestätigte auch Polizeisprecher Marko Laske.

Laske sagte, dass die Beamten der Kriminaldienststelle vom Revier Meißen der Sache sofort nachgehen. Sie würden zuerst mit den Bürgern vor Ort sprechen. Allerdings, so der Polizeisprecher, könne das mögliche Geschehen noch nicht bewertet werden. Er warnt vor Panikmache. Am Dippelsdorfer Teich, unweit der genannten Bushaltestelle, würden sich regelmäßig junge Männer treffen, so die Mutter aus Friedewald. Ob diese aus der Asylunterkunft für Jugendliche in Moritzburg stammen und etwa einer den Kindern nachgegangen ist, will die Polizei prüfen. (SZ/per)

