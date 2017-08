Wer ist der stärkste Feuerwehrmann? Der Löschzug Döhlen lädt am Wochenende zum Tag der offenen Tür ein. Höhepunkt ist ein spezieller Wettkampf.

© dpa

Der Löschzug Döhlen der Freiwilligen Feuerwehr veranstaltet am Sonnabend, 19. August, von 10 Uhr bis 17 Uhr, einen Tag der offenen Tür in der Feuerwache Döhlen, Am Glaswerk 3. Auf dem Programm stehen eine Fahrzeug- und Technikschau, Führungen durch die Feuerwache und Einsatzübungen. Außerdem wird bei dem Wettkampf „Toughest Firefighter Alive Challenge“ der stärkste Feuerwehrmann gesucht. Dabei werden die Anforderungen bei einem echten Löscheinsatz simuliert.

Die Einsatzkräfte zeigen zudem mithilfe eines sogenannten Rauchdemohauses, wie man sich im Falle eines Brandes in der Wohnung am besten verhält. Bei dem Tag der offenen Tür stellt sich auch die Jugendfeuerwehr vor.

Für Inhaber der Freitaler Familienkarte Carli gibt es ein besonderes Angebot: Die ersten 50 Kinder erhalten unter Vorlage der Carli-Card einen kleinen Holzbausatz für ein Feuerwehrauto. Zu Hause können dann die vorgestanzten Einzelteile angemalt, ausgebrochen, zusammengepuzzelt und alles mit Holzleim fixiert werden. (SZ)

zur Startseite