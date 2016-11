Wer ist der nächste Theaterwirt? Zum vierten Mal in sieben Jahren sucht das Theater einen neuen Gastronom für Foyercafé und Kantine in Görlitz. Die Stelle ist wieder frei.

zurück Bild 1 von 4 weiter Wen bringt die Zukunft? © SZ Wen bringt die Zukunft?

Die Theatergastronomen seit 2009: Enrico Kasper ...

... Katrin Fischer ...

... und Maximilian Smolinski.

Als Maximilian Smolinski im April die Leitung der Theatergastronomie übernahm, waren alle froh. Der 24-Jährige hatte die Aufgabe mit Begeisterung übernommen und gesagt, er glaube nicht, dass sie ihm irgendwann zu viel werde. Nun hat er sich anders entschieden. „Begeistert bin ich immer noch“, sagt er, „aber ich habe in diesem Jahr geheiratet und in einer anderen Branche etwas gefunden, das mir familienfreundlichere Arbeitszeiten ermöglicht.“

Damit muss das Theater wieder jemand Neues finden, der sich um die Gastronomie im Görlitzer Haus kümmert. Genau wie vor einem, vor drei und vor sieben Jahren. Bis April 2016 hatte Katrin Fischer das Foyercafé und die Kantine für gut zwei Jahre geleitet. Davor besorgte Enrico Kasper über vier Jahre lang als Pächter das Catering.

Caspar Sawade, Kaufmännischer Direktor des Gerhart-Hauptmann-Theaters, ist jedoch zuversichtlich, jemand Neues zu finden: „Es sind schon einige Bewerbungen bei uns eingegangen. Fluktuation in der Gastronomie ist ja eher normal.“ Er gibt aber auch zu, dass die Aufgabe eine Herausforderung ist. Die „gastronomische Einheit“ im Görlitzer Haus sei von Grund auf ungünstig gebaut. „Uns ist bewusst, dass wir investieren müssten, um ein schönes Pausenangebot bieten zu können.“

Vergleicht man die Cafés der beiden Häuser, ist allein an der Atmosphäre spürbar, dass es in Zittau besser läuft. Die Besucher fühlen sich im offenen Foyercafé empfangen, ob sie von drin oder draußen kommen. Die Logistik ist aus gastronomischer Sicht durchdacht und geregelt. „Wir konnten im Zuge des Umbaus ein gutes Konzept umsetzen“, sagt Sawade, der früher selbst mal Koch gelernt, in großen Hotels gearbeitet und dort mitbekommen hat, was baulich in der Gastronomie wichtig ist. „Unter anderem gibt es in Zittau einen Speisenaufzug vom Keller ins Erdgeschoss.“ In Görlitz sei logistisch alles etwas schwieriger. „Aber es fehlt uns an Geld, um es zu ändern.“

Zu der Entscheidung, Café und Kantine nicht mehr zu verpachten wie noch an Enrico Kasper, sondern einen Gastronom anzustellen, steht die Theaterleitung nach wie vor. „Die Erfahrungen in der Vergangenheit haben gezeigt, dass ein externer Caterer nicht ohne Weiteres damit Geld verdienen kann“, sagt Sawade. „Wenn wir die Verköstigung selbst übernehmen, können wir schneller und einfacher auf die Wünsche unserer Besucher eingehen und auch mehr für das Theater werben.“

So müsse die Theatergastronomie beim Sommertheater im Stadthallengarten, bei Festen wie dem Viathea oder dem Kulturpicknick vor dem Theater deutlich präsent sein. Bei Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkten ließen sich Gastronomie und Marketing wunderbar verbinden. In Zittau ist das Theater dieses Jahr erstmals mit einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt präsent. „Wir waren gerade auf dem Weg, das gastronomische Konzept auch für Görlitz in diese Richtung auszubauen“, sagt Caspar Sawade. „Nun werden wir ihn mit jemand anderem gehen.“

zur Startseite