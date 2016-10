Wer ist der brutale Räuber? Ein bewaffneter Mann überfiel Läden im Pirnaer Zentrum. Nun erhöht die Polizei den Fahndungsdruck.

Ein Polizist sichert am Abend des 16. September Spuren im Feinkostladen „Vom Fass" auf der Barbiergasse. Der Laden war kurz zuvor von einem bewaffneten Mann überfallen und ausgeraubt worden. Nichts konnte den Täter abschrecken.

Nach Zeugenaussagen fertigte die Polizei ein Phantombild des Räubers an. Die Beschreibung ist sehr detailliert.

Zweimal schlug der Täter schon zu, beide Male entkam er zu Fuß, schon nach wenigen Metern verlor sich seine Spur in den Gassen der Pirnaer Altstadt. Zeugen beschrieben den Räuber detailliert, einige glaubten, den Mann in der näheren Umgebung der Stadt wiedererkannt zu haben, es gab bereits ein erstes Phantombild, doch der Mann blieb bislang ein Phantom. Für seine Raubüberfälle wählte der bewaffnete Kriminelle stets Momente kurz vor Geschäftsschluss, weil er zu diesen Zeiten vermutlich viel Geld in den Kassen der Opfer wähnte, jedes Mal erbeutete er: mehrere Hundert Euro. Als Tatort wählte er zunächst am 20. August den Modeladen „Funky Town“ auf der Schuhgasse, am 16. September den Feinkostladen „Vom Fass“ auf der Barbiergasse. Nach den zwei Taten sensibilisierten Stadt und Citymanagement die Innenstadthändler, verteilten Täterbeschreibungen und boten Präventionstraining an. Doch unterschwellig blieb die Angst, der Räuber könnte irgendwann wiederkommen, wenn das Geld alle ist.

Um diesem Umstand vorzubeugen, erhöht die Polizei jetzt den Fahndungsdruck. Einen reichlichen Monat nach dem zweiten Überfall veröffentlichen die Ermittler ein Phantombild des mutmaßlichen Räubers und fahnden jetzt öffentlich nach dem Mann, der bislang als unauffindbar galt. Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: zwischen 50 und 60 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, schlanke sportliche Statur. Seine Haare sind dunkel und nackenlang, er wirkte ungepflegt und hatte einen Dreitagebart. Der Räuber sprach hochdeutsch. Laut der Polizeiangaben nach der Tat trug der Mann einen dunkelblauen Hut, eine Art Fischerhut mit Krempe. Zudem hatte er eine dunkelgraue, ins Braun gehende lange Hose an und trug dunkle Halbschuhe.

Eingesperrt im Lagerraum

Beschreibung und Abbild ähneln verblüffend dem Phantombild, das die Ermittler am 16. September, knapp einen Monat nach dem ersten Überfall, veröffentlichten. Weil sich sowohl Art und Weise der Überfälle als auch die Personenbeschreibung gleichen, gehen die Ermittler davon aus, dass beide Taten zusammenhängen – und offenbar von ein und derselben Person verübt wurden. Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen wegen schweren Raubes, weil der Kriminelle rücksichtslos und mit den Ladenangestellten wenig zimperlich umging.

Bei dem ersten Überfall auf das Modegeschäft hatte der Täter am Sonnabendnachmittag kurz vor der Schließzeit den Laden betreten. Er gab zunächst vor, auf seine Frau zu warten, die angeblich noch etwas kaufen wollte. Es kam aber niemand. Als die letzten Kunden das Geschäft verlassen hatten, zog der Mann plötzlich eine Schusswaffe, setzte sie der Verkäuferin auf die Brust und verlangte das Geld aus der Kasse. Derart bedroht, händigte die Angestellte die großen Scheine aus, der Täter griff aber auch selbst in die Kasse, um möglichst viel mitzunehmen. Anschließend sperrte der Räuber die Verkäuferin in einen Lagerraum und befahl ihr, ruhig zu sein. Dann rannte der Mann aus dem Geschäft, er soll zu Fuß in Richtung Dohnaische und Breite Straße geflüchtet sein.

Der zweite Überfall auf den Feinkostladen am 16. September verlief nach ähnlichem Muster. An jenem Freitagabend kurz vor Ladenschluss betrat der unbekannte Mann das Geschäft. Diesmal fackelte er nicht lange, zog rasch ein Messer sowie eine Pistole, bedrohte die Angestellte und sperrte sie in einen hinteren Raum des Ladens. Anschließend raubte er die Tageseinnahmen von mehreren Hundert Euro, flüchtete zu Fuß abermals in Richtung Dohnaische Straße, dort verliert sich wieder jede Spur.

Und doch gibt es einen Unterschied zwischen den Taten. Beim Überfall auf das Modegeschäft war nicht mehr viel Betrieb in den Altstadtgassen, lediglich vereinzelt waren Fußgänger unterwegs. Bei der zweiten Tat hingegen ließ sich der Täter weder von der den vielen Menschen in der Innenstadt noch von dem Polizeiaufgebot, das auf dem Markt eine Demonstration absicherte, abschrecken. Um die den Schutz der Händler zu verbessern, hatte der Citymanagement-Verein erst am Dienstag ein Treffen mit den Innenstadthändlern zum Thema Sicherheit organisiert. Laut der Citymanagerin Jana Türke bot dabei die Polizei an, Pirnas Händler auf Wunsch individuell zu beraten, wie sie sich in solchen Fällen verhalten. Und zusätzlich offerierte der Pirnaer „Fight Sport Club“ ein besonderes Angebot: Interessierte Händler können viermal kostenlos zum Selbstverteidigungs-Training kommen.

Kontakt zur Polizei: Telefon 0351 4832233

