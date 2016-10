Wer ist der brutale Räuber? Nach den Überfällen in Pirna ist der Täter immer noch nicht gefasst. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Ein Phantombild des gesuchten Räubers. © Polizei

Der Räuber, der am 16. September gegen 18.20 Uhr, ein Geschäft an der Barbiergasse in Pirna brutal überfallen hat, ist immer noch auf freiem Fuß. Die Polizei fahndet nun öffentlich nach dem Täter. Ein unbekannter Mann betrat das Geschäft und bedrohte die 45-jährige Verkäuferin mit einem Messer und einer Pistole. Anschließend raubte er die Tageseinnahmen von mehreren Hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen. Zwischenzeitlich konnten die Ermittler ein Phantombild des Räubers erstellen. Von der Veröffentlichung erhoffen sie sich Hinweise auf die Identität des Mannes.

Der Täter ist zwischen 50 und 60 Jahre alt, etwa 165 Zentimeter groß und von schlanker, sportlicher Statur. Seine Haare sind dunkel und nackenlang. Er wirkte ungepflegt und hatte einen Dreitagebart. Der Räuber sprach hochdeutsch.

Wer kennt den abgebildeten Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen. Aufgrund des ähnlichen Tathergangs und der ähnlichen Personenbeschreibung sehen die Ermittler einen Zusammenhang zu dem Überfall auf ein Pirnaer Modegeschäft am 20. August, teilt die Polizei mit. (szo)

