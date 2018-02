Wer hilft dem BFV 08? Der Fußballverein hat mit der Sporthalle in Bischofswerda Süd Großes vor. Doch zuvor gibt es am Freitag eine Entrümplungsaktion.

Die Sporthalle an der Ernst-Thälmann-Straße in Bischofswerda soll neu genutzt werden. © Matthias Schumann

Bischofswerda. Die Sporthalle an der Ernst-Thälmann-Straße in Bischofswerda Süd soll unter Schirmherrschaft des Fußballvereins 08 zu einem sozialen und kulturellen Zentrum für die Stadt werden. Geplant ist unter anderem eine Begegnungsstätte, in die später auch ein Museum zur Bischofswerdaer Fußballgeschichte integriert werden soll. Seit September 2017 engagiert sich der BFV 08 dafür. „Bisher ist der Fortschritt schleppend, da noch grundlegende bauliche Reparaturen an der Halle erfolgen müssen“, sagt Projektverantwortlicher Tommy Klotke.

Trotzdem wollen Schiebocks Fußballer nicht abwarten. Um in der Sporthalle Freiräume für die künftige Innengestaltung zu schaffen, gibt es an diesem Freitag von 14.30 bis 18.30 Uhr eine Entrümplungsaktion. Was noch zu verwenden ist, soll zwischengelagert, anderes entsorgt werden. Jeder Helfer ist willkommen. Der Verein bedankt sich, indem er etwas zu essen und zu trinken organisiert. Anmeldungen sind unter 03594 705237 möglich. (SZ)

zur Startseite