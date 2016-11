Wer hilft beim Schmücken? Die elfte Schlossweihnacht soll am zweiten Advent viele erfreuen. Dafür braucht der Förderverein Kraft zur Vorbereitung.

Die fünfjährige Mia hilft mit beim Schmücken des Tannenbaumes. © Symbolbild/dpa

Bevor das Schloss zur elften Schlossweihnacht am zweiten Advent für seine Gäste im weihnachtlichen Glanz erstrahlen kann, muss es liebevoll geschmückt werden. Das traditionelle Schmücken erfordert viele Hände, Kreativität und eigene Ideen.

Im vergangenen Jahr waren viele Helfer zur Stelle, die gemeinsam mit dem Förderverein gewerkelt, gestaltet und dekoriert haben. Der Verein würde sich auch in diesem Jahr über Unterstützung sehr freuen. Interessenten werden deshalb zum gemeinsamen Arbeitseinsatz am Samstag, dem 3. Dezember, ab 9 Uhr gebeten, beim Schmücken zu helfen. Auch in diesem Jahr sind wieder Einfallsreichtum und Gestaltungsfreude gefragt. Bitte auch eigenes Werkzeug mitbringen. Um das leibliche Wohl der Akteure kümmert sich wie immer das fleißige Küchenteam. Der Förderverein Schloss und Park Lauterbach freut sich auch in diesem Jahr wieder über viele Unterstützer. Die Schlossweihnacht am 4. Dezember wird dann von 13 bis 18 Uhr stattfinden. Der Eintritt kostet einen Euro, Kinder sind frei. (SZ)

www.schlosspark-lauterbach.de

