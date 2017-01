Gut zu wissen Wer hier draufsteht, darf bestimmen Ex-Gegner einer Abwassergebühr sollen entscheiden, was mit den Restspenden geschieht. Jahrelang geschah nichts. Jetzt gibt es endlich einen Termin.

Alois Langwieser zeigt den Ordner mit den Spendenlisten. Hier drin stehen alle Leute, die vor rund 16 Jahren Geld gaben, damit die damalige „Bürgerinitiative gegen Erhöhung der Abwasserkosten“ vor Gericht ziehen konnte. © Klaus-Dieter Brühl

Die Liste ist lang, die Alois Langwieser in einem Ordner abgeheftet hat. Darauf sind rund 500 Namen und Spendenbeträge vermerkt, die der Sackaer im Auftrag einer ehemaligen Bürgerinitiative (BI) sammelte. Diese wehrte sich erfolgreich gegen eine Grundgebühr im ehemaligen Abwasserzweckverband „Trinkwasserschutzzone Radeburg“. Das ist 16 Jahre her.

Damals kamen 36 000 Mark zusammen. Mit der Hälfte des Geldes wurden die Anwaltskosten und Informationsblätter bezahlt. Den Rest bewahren seitdem Alois Langwieser und der damalige BI-Sprecher Gotthard Ringel auf einem gemeinsamen Konto auf. Rund 9 000 Euro stehen aktuell darauf.

Jahrelang geschah nichts damit. Doch nun gibt es einen großen Fortschritt. Nach zwei SZ-Artikeln, die sich mit diesem Problem beschäftigten, scheint eine Lösung, was mit den restlichen Spendengeldern passieren soll, in greifbare Nähe zu rücken. Langwieser und Ringel, zwischen denen Funkstille herrschte, reden wieder miteinander. Sie sind bereit, die notwendigen Unterschriften zu leisten, um endlich das Konto aufzulösen. „Jetzt machen wir Nägel mit Köpfen“, sagt Langwieser, der die Verantwortung über das Geld gern los sein möchte.

Er lädt alle ehemaligen Spender für den 24. März um 18 Uhr in den Thiendorfer Gemeindesaal ein. Den habe der dortige Bürgermeister Dirk Mocker für diesen Zweck kostenlos zur Verfügung gestellt.

Bürgermeister seien aber nicht eingeladen, betont Langwieser, sondern nur die Leute, die damals mit ihrem Geld die Klage der Bürgerinitiative vor dem sächsischen Oberverwaltungsgericht unterstützt haben. Das waren Bürger aus den heutigen Gemeinden Thiendorf und Schönfeld sowie aus dem Lampertswalder Gemeindeteil Schönborn. Nur an sie ist die Einladung gerichtet, und nur sie sollen bestimmen, was mit den restlichen 9 000 Euro geschehen soll.

„Es kommt nicht infrage, das Geld an die Gemeinden zu verschenken“, sagt Langwieser. Darin sei er sich mit vielen Leuten einig, die sich seit den beiden SZ-Veröffentlichungen bei ihm gemeldet haben.

Die SZ hatte bei allen drei Bürgermeistern nachgefragt, wofür sie eventuell das restliche Spendengeld anteilig verwenden würden. Alle drei Amtsinhaber favorisierten dafür Kindertagesstätten und Schulen, betonten aber gleichzeitig, dass sie den Leuten der Bürgerinitiative in dieser Sache nicht hineinreden wollen.

„Es gibt tausend Ideen“, sagt Langwieser. Er persönlich plädiert dafür, das Geld für Senioren zu verwenden. Denn meistens seien die Hausbesitzer, die Geld gespendet hatten, ältere Leute gewesen.

Wer zu der Zusammenkunft am 24. März nach Thiendorf kommt, sollte etwas mehr Zeit mitbringen. Denn die Besucher müssen mit den rund 500 Namen auf der Liste abgeglichen werden. Das dürfte nicht so einfach werden. Denn von vielen hat Alois Langwieser keine Adresse. „Ich kann ja nicht alle Leute kennen“, sagt der gebürtige Bayer.

Nach der heutigen Veröffentlichung in der SZ soll ein Aufruf zu der Zusammenkunft am 24. März auch in den nächsten Ausgaben der Gemeindeblätter von Thiendorf, Schönfeld und Lampertswalde erscheinen. Langwieser und Ringel hoffen, dass möglichst alle Spender von damals diesem Aufruf folgen und in den Thiendorfer Gemeindesaal kommen.

