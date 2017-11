Wer hatte hier so großen Hunger? Nachdem Montagnacht in Ebersbach ein Schaf durch den Wolf zu Tode kam, wurde am Mittwoch eines im Großenhainer Ortsteil Mülbitz gefunden.

Dieses Lamm kam in der Nacht zu Mittwoch zu Tode. © privat

Großenhain. Ein grausige Entdeckung in den Morgenstunden: Ein Züchter, dessen vier Mutterschafe und zwei Lämmer im Großenhainer Ortsteil Mülbitz weideten, fand am Mittwoch eines der Tiere tot auf. Das knapp ein Jahr alte Schaf sei laut Jörg Köhler, Vorsitzender des Jagdverbandes Großenhain e. V., in der Nacht gerissen worden. Von welchem Tier könne nicht eindeutig zugeordnet werden.

Zwar gebe es Vermutungen hinsichtlich eines Wolfes. Aber dazu müssten erst die Untersuchungen abgewartet werden. Der Wolfsbeauftragte des Landkreises Meißen, Torsten Peters, wäre sofort vor Ort gewesen und habe Proben genommen. Im Gegensatz zu den Schafen in Ebersbach, die von einem Elektrozaun umgeben waren, sei das Mülbitzer Lamm nicht entsprechend geschützt gewesen.

