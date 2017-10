Wer hat Unfall am Kulti beobachtet? Am Samstagabend wurde eine Fußgängerin in der Wilsdruffer Straße schwer verletzt. Unklar ist, wie es zum Unfall kam.

Wer hat nicht richtig aufgepasst? Das versucht derzeit die Dresdner Polizei im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall zu ermitteln. Der ereignete sich am Samstagabend kurz nach 21 Uhr vor dem Kulturpalast. Um diese Zeit fuhr ein 67-jähriger Taxifahrer mit seinem VW Touran auf der Wilsdruffer Straße in Richtung Postplatz. In Höhe der Galeriestraße bog er rechts ab und fuhr auf den Gehweg vor dem Kulturpalast. Dabei stieß er mit einer 46-jährigen Frau zusammen, die auf diesem Gehweg unterwegs war.

Allerdings ist noch immer unklar, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, denn die Aussagen der Befragten widersprechen sich. Das teilt die Dresdner Polizei mit. Deshalb werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Wer dazu Angaben machen kann, sollte sich bitte unter 4832233 melden. (SZ/noa)

