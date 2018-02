Wer hat mich gerettet? Als Helga Mottloch kurz vor Jahreswechsel auf der Straße stürzte, kümmerten sich Passanten um sie. An mehr kann sie sich nicht erinnern.

Das Gesicht von Helga Mottloch ist inzwischen wieder heil.

Um den Jahreswechsel sah Frau Mottloch arg gezeichnet aus.

Ihre Einkäufe waren schon in den Taschen verstaut, das weiß sie noch genau. Helga Mottloch hatte den Korb zurückgebracht, den Edeka-Markt in Leuben verlassen und sich auf den Weg über den Parkplatz gemacht, um nach Hause zu laufen. Und dann? Leere, schwarze Nacht.

„Ich erinnere mich erst wieder, dass ich im Krankenhaus zu mir gekommen bin“, sagt die 80-Jährige. Die Ärzte hatten ihr einen Stent gelegt. Später diagnostizierten sie eine gebrochene Nase und eine Platzwunde über der Augenbraue. Ganz offensichtlich war Helga Mottloch heftig auf das Gesicht gestürzt. Ob auf die Straße, den Bordstein oder Fußweg? Das weiß keiner. Ihr erster Blick in den Spiegel ließ sie vor sich selbst erschrecken. Sie sah aus wie nach einem Boxkampf mit Muhammad Ali.

Eine Nacht musste sie zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Das war am 28. Dezember vergangenen Jahres. Warum sie das Bewusstsein verlor, das konnte ihr bis heute kein Arzt sagen. „So etwas ist mir vorher noch nie passiert“, sagt sie. Möglicherweise hänge es ja mit dem Tod ihres Mannes im vergangenen Oktober zusammen, der sie noch immer sehr mitnimmt.

Die Ängste bleiben

Als Helga Mottloch nun am Mittwoch im Fernsehen von dem Mann in Freital erfuhr, der an einer belebten Haltestelle zusammengebrochen war und um den sich vermutlich längere Zeit niemand kümmerte, musste sie wieder an ihren eigenen Sturz denken. Der Mann in Freital starb. Sie hatte mehr Glück.

„Mir ist wichtig, zu sagen, dass es eben auch so etwas gibt“, sagt sie. Ihr wurde geholfen. Jemand rief den Krankenwagen. Nur zu gern würde sie nun wissen, wer ihre Retter waren, die sie fanden. „Ich möchte mich gern bedanken. So etwas ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich.“ Leider, möchte man ergänzen. In der Kaufhalle hat sich Helga Mottloch schon erkundigt, doch die Mitarbeiter hätten auch nur den Krankenwagen stehen sehen. Geschockt von dem Vorfall in Freital meldete sie sich nun bei der Sächsischen Zeitung. „Vielleicht finde ich ja darüber meinen Retter.“

Immerhin: Ihre Einkäufe von jenem 28. Dezember schafften es unversehrt bis ins Krankenhaus und wieder zu ihr nach Hause. „Nicht einmal den Pflanzen ist etwas passiert.“ Zwei Primeln und zehn Hyazinthenzwiebeln.

Nach ihrem Sturz blieb sie zunächst zu Hause in ihrer Wohnung im zehnten Stock in Leuben – bis ihr Gesicht wieder vorzeigbar war. Statt wie sonst mit Bus und Bahn oder mit dem Fahrrad ist sie jetzt meist mit dem Scooter unterwegs, der früher ihrem Mann gehörte. Ihren Beinen traut sie noch nicht wieder über den Weg. „Ich möchte mich am liebsten überall festhalten und habe unheimliche Angst, dass es wieder passiert. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann.“ Nach dem Tod ihres Mannes ist die frühere Bürokraft zu Hause auf sich allein gestellt. Ihre Kinder wohnen in der Nähe von Görlitz und Leipzig.

„Ich hoffe, dass ich meine Ängste bald überwinden kann“, sagt sie. Vielleicht kann ihr Retter ja dabei helfen.

Wer hat das Geschehen am 28. Dezember gegen 10.30 Uhr vor dem Edeka-Markt verfolgt oder sich gar selbst um die gestürzte Helga Mottloch gekümmert?

