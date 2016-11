Wer hat Marihuana bestellt? Ein Drogendealer bezichtigt einen Bannewitzer, sein Kunde gewesen zu sein. Der streitet die Vorwürfe ab – und kann vor Gericht hoffen.

Aus der Hanfpflanze wird Marihuana gewonnen. © dpa

Ein Kurier, ein Dealer – und drei vermeintliche Kunden: Am Amtsgericht Dippoldiswalde läuft ein weiterer Prozess um Drogengeschäfte im Bannewitzer Ortsteil Rippien. Angeklagt ist ein 42-jähriger Industriekaufmann. Der Bannewitzer soll wie die anderen beiden Bekannten des Rippiener Dealers 2015 zwischen 1. Januar und 1. Dezember in dessen Wohnung mehr als 100-mal Drogen erworben haben.

Während die anderen zwei Männer aus Bannewitz noch auf ihre Prozesse warten, wurde der wegen Diebstahls vorbestrafte 42-Jährige schon angeklagt. Er bestritt auch am zweiten Verhandlungstag am Dienstag, jemals Drogen bei dem 28-jährigen Dealer gekauft zu haben. Vielleicht liege eine Verwechslung vor mit seinem Cousin, sagt er.

Die Anklage sieht das – noch – anders. Sie geht davon aus, dass der Mann Ende November 2015 sogar noch 180 Gramm Marihuana bei dem Dealer bestellt haben soll. Die Staatsanwaltschaft beruft sich dabei auf Aussagen des Dealers. Der mehrfach vorbestrafte Mann war am 1. Dezember 2015 verhaftet worden, nachdem sein Kurier ein paar Kilometer jenseits des Grenzübergangs Neurehefeld aufgeflogen war. Als Zollbeamte den damals 26-Jährigen mit rund zehn Gramm Crystal und 60 Gramm Marihuana erwischten, brachte er sie auf die Spur des Dealers, dessen Bestellung über 180 Gramm Marihuana er nicht erfüllen konnte. Dem Dealer sei es mit der Zeit zu gefährlich geworden, selbst Drogen aus Tschechien zu schmuggeln, sagte er. Der Kurier, der damals als Wachmann im Asylheim Schmiedeberg arbeitete, hatte den Rippiener über einen Bekannten kennengelernt. Er bot ihm dann an, Drogen, vor allem Crystal, aus Tschechien zu besorgen. „Ich werde nicht vom Zoll kontrolliert, weil ich mit einigen der Beamten per Du bin“, hätte der gesagt. Dies sagte der zuständige Ermittler vom Zoll vor Gericht. Der Beamte hält es auf Nachfrage der Richterin aber für möglich, dass sich der Kurier nur wichtig mache. Er bestätigte dann auch, dass bei der Durchsuchung in der Wohnung des angeklagten 42-Jährigen keine Drogen gefunden wurden. Allerdings fand die Durchsuchung erst Anfang Februar statt – mehr als einen Monat, nachdem der inhaftierte Dealer die drei Bekannten als seine Kunden bezichtigt hatte. Er hatte wohl im Gegenzug auf eine Freilassung spekuliert.

Das glaubt auch die Staatsanwältin. Sie sagte in Dippoldiswalde als Zeugin aus. Das wurde nötig, da der Dealer wegen seines noch offenen Verfahrens die Aussage verweigert. Was deutlich wurde, ist, dass die Anklage allein auf den Beschuldigungen des Dealers aufbaut, der auf eine Haftentlassung spekuliert hatte. Ob der angeklagte 42-Jährige verurteilt wird, ist somit ungewiss. Der Prozess wird fortgesetzt.

