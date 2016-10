Wer hat Herkules gesehen? Die Schildkröte ist in Dippoldiswalde entlaufen. Dabei muss sie dringend Winterschlaf halten.

Wer hat Herkules gesehen? Familie Hick aus Dipps vermisst das Tier. © privat

Auch das gibt’s: In Dippoldiswalde ist eine Schildkröte entlaufen. Deren Besitzer setzen nun alles daran, dass Herkules – so heißt das Tier – wieder schnell nach Hause kommt.

„Der Winter steht vor der Tür“, sagt Besitzer Matthias Hick. Ein Spaziergang in der freien Natur ist für eine Schildkröte „gar nicht mehr gesund“. Sie muss dringend in ihr Quartier zum Winterschlaf. Deshalb möchte er Herkules so schnell wie möglich wiederhaben.

Die griechische Landschildkröte ist 16 Jahre alt, etwa 20 Zentimeter groß und verkriecht sich gern in Hecken und Büschen. Sie ist seit dem 29. September unterwegs und wohnt eigentlich in der Glashütter Straße 8A in Dippoldsiwalde. (SZ/mb)

Kontakt: Familie Matthias Hick, 03504 6099071, E-Mail: fam.hick@t-online.de

