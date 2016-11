Wer hat Escher-Facebook-Seite gekapert? Der Fernsehmann und sein früherer Partner: Nach dem Ende ihrer Firma streiten sie vor Gericht.

Sie sind keine Freunde mehr: Fernsehmann Peter Escher (l.) klagt gegen seinen ehemaligen Geschäftspartner © Christian Juppe

Für Richterin Heike Kremz ist es ein kurioser Fall. Einer, den sie so noch nicht hatte. Das lag aber nicht an Peter Escher, der als Kläger vor ihr saß und eher als Rechtsberater bekannt ist denn als „Streithansel“, wie er selbst es formulierte. Es lag an der Sache dieses Zivilrechtsstreits vor dem Landgericht Dresden. Es geht um „Likes“ auf Facebook-Seiten. Sie sind Gradmesser für Zustimmung und Erfolg – und natürlich Marketing-Instrument. Escher behauptet, sein ehemaliger Geschäftspartner, der Dresdner Rechtsanwalt Frank Hannig, habe seine „Peter Escher“-Seite mit allen 950 Likes „gekapert“. Der bekannte Fernsehmann sagte, er sei nicht mehr in der Lage zu arbeiten, habe keine Facebook-Seite mehr, nicht einmal ein Büro.

Auch wenn Hannig selbst aufgrund seiner Erkrankung nicht an dem Prozess teilnehmen konnte, war doch klar: Die beiden Männer werden so bald keine Freunde mehr. 2015 hatten sie eine gemeinsame Firma gegründet, die „Escher hilft GmbH“. Mit Eschers Prominenz und Hannigs Sachverstand wollten sie Menschen in Not beraten, helfen und natürlich über die Fälle berichten, so wie Escher es seit Langem für den MDR („Escher hilft“) getan hatte. Nur eben nun hauptsächlich im Internet.

Doch im Sommer hat sich das ungleiche Paar – der 62-jährige Moderator und TV-Journalist könnte der Vater des manchmal schillernden Anwalts sein – getrennt. Das Geld ging aus, Escher beantragte Anfang August die Insolvenz. Hannig betreibt inzwischen mit der Internet-Seite www.expertehilft.de eine Online-Rechtsberatung seiner Firma „DRG Dresdner Ratgeber Gesellschaft mbH“.

Escher sagt, er würde auch gerne seine eigenen Projekte voranbringen, das ginge jedoch ohne Facebook-Seite und Büro nicht. Escher benutzt die Piratensprache: „Hannig und Co. haben meine Seite gekapert“, sagte er zur Richterin, später sprach er noch drastischer von „versenkt“. Die „Escher hilft“-Fanseite habe zuletzt mehr als 8 500 Likes gehabt. Auch diese habe er eingebüßt. Seine eigene Seite namens „Peter Escher“ hatte 950. Dieses Marketingpotenzial will Escher nicht aufgeben.

„Zuordnungsverwirrung“

Die DRG habe von seiner, Eschers, Popularität profitiert, indem sie die Fanseite in „ExperteHilft“ umbenannt und die „Likes“, also den Fan-Stamm, mitgenommen habe. Der Fernsehmann schimpft, er käme an keine seiner Seiten mehr heran. User würden auf „ExperteHilft“ weitergeleitet – zu Hannigs Projekt. Eschers Anwälte machen nun neben wettbewerbsrechtlichen Aspekten vor allem die Persönlichkeitsrechte ihres Mandanten geltend. Sie sprachen nicht wie Piraten, sondern als hartgesottene Zivilrechtler von „Zuordnungsverwirrung“ und „Identitätserschleichung“, die hier von der DRG betrieben werde.

Es ist kühn, als Anwalt zu argumentieren, eine Seite namens „Peter Escher“ habe zuallererst nichts mit Peter Escher zu tun. Genau das tat jedoch Hannigs Anwalt Tobias Klee. Zu Eschers Überraschung bestritt Klee auch, dass die DRG überhaupt für diese „ExperteHilft“-Facebook-Fanseite verantwortlich sei. Er wisse auch nicht, wer sie betreibe. Das sorgte für allgemeine Verblüffung im Gerichtssaal. Richterin Kremz erinnerte den Anwalt an seine Wahrheitspflicht. Eschers Anwälte zeigten der Richterin, dass die Inhalte der Facebook-Seiten im Prinzip identisch seien mit dem Internetauftritt der „Online Rechtsberatung“.

Richterin Heike Kremz riet den Streitparteien, sich idealerweise mithilfe des Insolvenzverwalters schnell gütlich zu einigen. Je länger der Streit dauere, umso größer sei der Schaden für alle. Einigen sich Escher und Hannig nicht bis Mitte November, wird das Gericht entscheiden.

