Wer hat diesmal den dicksten? Am Sonntag findet in Ludwigsdorf zum neunten Mal die sächsische Meisterschaft im Kürbiswiegen statt. Zu essen gibt es aber auch anderes. Wem das bunte Jacobstraßenfest am Sonnabend in Görlitz näher ist oder sich eher für Sportveranstaltugen interessiert, findet das und noch viel mehr unter www.sz-veranstaltungskalender.com . Dort gibt es ganz viele Termintipps aus der Region.

Ludwigsdorf. Sie ist mittlerweile fast Kult geworden: die offene sächsische Meisterschaft im Kürbiswiegen, die nun schon zum neunten Mal stattfindet.

Ludwigsdorf und Ober-Neundorf sind seit Wochen im Kürbisfieber, denn es werden für den spaßigen Wettkampf wieder verschiedene Gemüsesorten und riesige, über 500 Kilogramm schwere Kürbisse gemessen und gewogen. Und das Beste: Wer im Garten gerade eine besonders prächtige Frucht wachsen hat, kann diese spontan am Sonntag zum Messen und Wiegen mitbringen. Gefragt sind Kürbis, Zucchini, Kohlrabi, Tomate und Sonnenblumen.

Umrahmt wird die Veranstaltung von Kürbisgetränken und -speisen, selbst gebackenem Kuchen und anderen Leckereien. Freude fürs Auge bringen darüber hinaus die vielen Kürbisdekorationen in den Vorgärten von Ludwigsdorf und Ober-Neundorf. Gewogen, gegessen und gefeiert wird am Sonntag, von 9-18 Uhr, vorm Vereinshaus „Alter Konsum“ in der Neißetalstraße in Ludwigsdorf. Der Eintritt ist frei.

