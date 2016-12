Wer hat den Verkehrsrowdy gesehen? Der Mann wurde geschnappt. Aber für die Ermittlungen braucht es nun dringend Zeugen.

Wie vermeldet, hatte es am 1. Dezember gegen 21 Uhr in Riesa eine Verfolgungsjagd zwischen einem blauen Audi 80 und der Polizei gegeben. Der Fahrer war über die Straßen Alter Pausitzer Weg, Am Hang, Dr.-Külz-Straße, August-Bebel-Straße, Robert-Koch-Straße, Klötzerstraße bis zur Bahnhofstraße gerast. An der Kreuzung Engels-/Breitscheidstraße fuhr er bei Rot über die Kreuzung. Ein anderes Auto musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Gegen den mutmaßlichen Audifahrer, einen 37-Jährigen aus Niederau, wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Dafür sucht die Polizei noch Zeugen – vor allem die Autofahrer, die durch die Fahrweise des Audis behindert oder gefährdet wurden. (SZ)

Hinweise an: 0351 4832233.

