Wer hat den Täter gesehen?

Rettungswagen vor dem Bautzener Kornmarkt-Center: Eine Party mit 1 300 Besuchern musste in der Nacht zu Sonntag abgebrochen werden, nachdem Unbekannte eine stinkende Substanz verteilt hatten. © Toni Lehder

Am Tag nach der „Stinke-Attacke“ auf eine Party im Kornmarkt-Center herrscht fast schon wieder Normalität. „Nach dem sofortigen Lüften und der planmäßigen Reinigung am Sonntag konnten wir am Montag regulär öffnen“, sagt Christian Polckow. Doch für den Center-Manager wird dieser Abend immer einen üblen Beigeschmack behalten. Er war selbst im Haus, als der Veranstalter gegen 1.30 Uhr das Center räumen ließ. Gleich mehrere Gäste hatten kurz zuvor über Übelkeit und Atemwegsreizungen geklagt. „Ich bin traurig, dass eine so friedliche Party auf diese Weise beendet wurde“, so Polckow.

Doch was war passiert? Nach Polizeiangaben haben bisher Unbekannte gleich an mehreren Stellen im Gebäude eine unbekannte Substanz verteilt. Mehrere Augenzeugen berichten von einem fauligen Eiergestank. Die Polizei macht derzeit noch keine Aussagen zum Stand der Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Kriminalpolizei aber hat die Spuren gesichert, derzeit werden sie in einem Labor des Landeskriminalamts kriminaltechnisch untersucht. Parallel setzt die Polizei auf die Hilfe der Besucher. „Vielleicht hat jemand durch den Zufall den oder die Täter mit dem Handy gefilmt. Deshalb rufen wir Zeugen auf, ihre Handyvideos zu überprüfen“, sagt Polizeisprecher Thomas Knaup. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar. Im Netz dagegen schlagen die Wellen hoch. Dort kursieren Gerüchte, dass die Attacke gegen den Veranstalter Radio Lausitz gerichtet sein könnte. Der Sender gehört zur sächsischen Lokalradiogruppe, die Ende vergangener Woche die Sendung „MaxiMal“ des bekannten Moderators DJ Happy Vibes – alias Andreas Hofmann –abgesetzt hatte. Diesem war in den vergangenen Monaten immer wieder Nähe zu Pegida vorgeworfen worden. Nach Senderangaben kam das Aus jedoch wegen schlechter Einschaltquoten. – Auch der Kesselsdorfer DJ ärgert sich über die Spekulationen. Er ist überzeugt, dass der Vorfall nichts mit dem Ende seiner Radioshow zu tun habe. „Ich kenne meine Fans. Die machen so etwas nicht“, sagte er. Am Sonnabend protestierten rund 100 Menschen am Sendergebäude in Dresden gegen den Rauswurf.

Rocco Reichel, Sprecher der Radiogruppe, verweist auf die Ermittlungen der Polizei. „Solche Zwischenfälle werden uns aber nicht davon abhalten, weiter Veranstaltungen zu organisieren.“ Vor jeder Party würden eigene Sicherheitskonzepte in Abstimmung mit Experten entwickelt. Vergleichbare Taten kenne er bislang nicht. „umso mehr möchten wir den Rettungskräften und der Security für den umsichtigen Umgang danken“, sagt Reichel. Zurzeit der Räumung befanden sich im Center 1 300 Gäste. Insgesamt waren 18 Security-Mitarbeiter vor Ort. Die Berufsfeuerwehr Bautzen unterstützte die Evakuierung.

Ein jähes Ende nahm der Abend auch für Andreas Wanitzek. Der Pressesprecher der Bautzener Volksbank legte zur Center-Party als DJ auf. „Die Tanzfläche war voll, als wir die Info bekamen, dass bereits das Untergeschoss wegen Gestanks gesperrt sei“, sagt Wanitzek. Wenig später trat der beißende Geruch auch in einer weiteren Etage auf. „Ich frage mich, welche Interessen dahinter stehen. Da haben sich viele Menschen im Vorfeld Arbeit gemacht, um Bautzen und den Party-Besuchern etwas zu bieten. Schade, dass der Abend so enden musste.“ Denn die Center-Partys lagen längere Zeit auf Eis. Mit der Veranstaltung am Sonnabend wollte Centermanager Polckow das Angebot wieder beleben. „Selbstverständlich stellen wir uns nun die Frage, ob und wie es weitergeht. Das werden wir aber nicht sofort beantworten.“

Hinweise an die Polizeidirektion Görlitz, Telefon 03581 468-100.

