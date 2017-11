Wer hat den Stöpsel vom Löschteich gezogen? Im Teich neben dem Feuerwehrgerätehaus ist zu wenig Wasser. Wahrscheinlich ist der Abfluss kaputt.

Der Abfluss des Feuerlöschteiches in Schrebitz ist defekt. Im Dezember soll er repariert werden. © Archiv/André Braun

Im Löschteich von Schrebitz läuft das Wasser bis zu einer gewissen Höhe ab. Darauf machte Ortswehrleiter Jens Schneider den Bürgermeister und die Räte von Ostrau bereits vor einem Jahr aufmerksam. „Der Teich läuft aus. Irgendwo hat er ein Leck“, so der Ortswehrleiter. Ortsvorsteher Dirk Petermann nutze die Ratssitzung, um noch einmal auf das Problem aufmerksam zu machen. Der Füllstand des Teiches sei oftmals dramatisch niedrig. Was ist, wenn das Löschwasser einmal benötigt wird, aber zu wenig Wasser im Teich ist?“, fragte Dirk Petermann.

Die Verwaltung war in Sachen Feuerlöschteich nicht untätig. In deren Auftrag hat sich ein Planungsbüro das Gewässer angesehen und die Kosten für eine Kompletsanierung auf 100 000 Euro geschätzt. „Wir müssen nach anderen Möglichkeiten suchen“, so Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Er habe bereits mit dem Ortswehrleiter Jens Schneider gesprochen. „Wahrscheinlich würde es genügen, wenn der Abfluss abgedichtet wird, so Schilling. Die Bauunternehmung Voigt, die den Auftrag zur Sanierung des Feuerlöschteiches in Münchhof erhielt, und mit den Arbeiten im Anfang Dezember beginnen will, wird sich des Problems annehmen. So ist es zur Dienstbesprechung am Montag beraten worden, sagte Schilling. Zunächst war die Verwaltung davon ausgegangen, dass der Teich Risse hat. Dann hätte man eventuell Abdichtmatten für die Reparatur verwendet.

Auch wenn der Löschteich weniger Wasser als sonst habe, gebe es mit den Tanklöschfahrzeugen genügend Wasser, um ein Feuer zu löschen. Außerdem befinden sich im entschlammten Teich noch mehrere Kubikmeter Wasser.

