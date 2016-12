Wer hat den schönsten Weihnachtsbaum im Landkreis? Wir stellen sieben besonders prächtige Bäume aus dem Landkreis Görlitz zur Wahl – jeder kann abstimmen und auch eigene Vorschläge hinzufügen.

Alle Fakten zu den sieben Bäumen gibt‘s in der Bildergalerie. © SZ

Görlitz. Die SZ sucht den schönsten Weihnachtsbaum im Kreis Görlitz. Wir stellen hier sieben Exemplare vor, die in der Adventszeit sieben wichtige Plätze schmücken. In der Final-Auswahl sind Zittau, Niesky, Ebersbach, Löbau, Görlitz, Weißwasser und Bad Muskau. Entscheiden Sie selbst per Online-Votum, welcher der schönste ist. Die Abstimmung endet am vierten Advent (18. Dezember), um 24 Uhr.

Unser Zusatzangebot: Wenn Sie meinen, Sie kennen da einen noch viel schöneren Weihnachtsbaum und der steht in Ihrem Ort, Ihrem Garten oder beim Nachbarn, dann machen Sie ein Foto und schicken es uns per E-Mail an sz.lausitz@ddv-mediengruppe.de. Wir stellen alle von Ihnen vorgeschlagenen Bäume ab 12. Dezember in einer zweiten Kategorie zur Wahl.

Jeder Teilnehmer kommt in eine Verlosung. Wir ziehen in der Woche vor Heiligabend drei Gewinner, die sich im SZ-Treffpunkt Görlitz oder Zittau ein Geschenk im Wert von 30 Euro aussuchen können. (szo)

Hier geht’s zur Wahl: szlink.de/baumwahl2016

zur Startseite