Wer hat den schönsten Weihnachtsbaum im Kreis? Die SZ stellt sieben besonders prächtige Bäume zur Wahl – jeder kann abstimmen und sogar eigene Vorschläge hinzufügen.

Meißen: Der Baum steht auf dem Marktplatz. Höhe: rund 13 Meter Alter: etwa 45 Jahre Lichter: 530 Kerzen Herkunft: Nieschütz Besonderheit: Die Blaufichte wurde vom Obstbau Görnitz, ehemaliger Standort Nieschütz, zur Verfügung gestellt. © Claudia Hübschmann

Die SZ sucht den schönsten Weihnachtsbaum im Kreis Meißen. Wir stellen hier sieben Exemplare vor, die in der Adventszeit sieben wichtige Plätze schmücken. In der Auswahl sind Bäume in Strehla, Riesa, Großenhain, Meißen, Nossen, Coswig und Radebeul. Per Mail-Abstimmung können Sie entscheiden, welcher der Schönste ist. Die Abstimmung endet am vierten Advent (18. Dezember).

Sie kennen einen noch viel schöneren Weihnachtsbaum und der steht in Ihrem Ort, Ihrem Garten oder in dem des Nachbarn? Dann machen Sie ein Foto des Baumes und schicken es uns mit ein paar Infos zum Baum per E-Mail an sz.elbland@ddv-mediengruppe.de. Wir stellen die schönsten davon noch einmal in der Sächsischen Zeitung vor.

Jeder Teilnehmer kommt in eine Verlosung. Wir ziehen in der Woche vor Heiligabend drei Gewinner, die sich in den SZ-Treffpunkten im Kreis ein Geschenk im Wert von 30 Euro aussuchen können.

sz.elbland@ddv-mediengruppe.de

zur Startseite