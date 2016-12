Wer hat den schönsten Baum?

Tanne, Fichte, Kiefer? Egal. Schön muss er sein! Alle Jahre wieder werden auf den Marktplätzen im Landkreis schwere Geschütze aufgefahren, will jede Stadt mit ihrem Weihnachtsbaum besonders hell glänzen. Nur: Welche der großen Städte hat in der Region tatsächlich den schönsten Weihnachtsbaum? Radeberg, Kamenz, Pulsnitz, Bischofswerda, Hoyerswerda oder Bautzen? Die SZ stellt die Bäume vor – und hat auf Facebook eine Abstimmung gestartet. Auf Facebook kann jeder seinen Favoriten einfach per Like wählen.

