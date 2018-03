Wer hat Bastian S. gesehen?

Nach diesem Mann sucht derzeit die Polizei. © Polizei

Dresden. Die Polizei sucht derzeit öffentlich nach einem vermissten 27-Jährigen aus Gittersee.

Der junge Mann sei am 27. Februar in der Wohnung seiner Mutter in Striesen letztmalig gesehen worden, teilten die Beamten am Dienstag mit. Zwar meldete sich Bastian S. noch einmal zwei Tage später über WhatsApp, doch seitdem fehlt jede Spur des Vermissten.

Die Polizei geht davon aus, dass der 27-Jährige Suizidgedanken hegt. Die Beamten erhoffen sich nun, den Mann mithilfe von Zeugenhinweise zu finden:

Bastian S. ist 180 cm groß und schlank und hat blonde kurze Haare. Auffällige Merkmale sind Narben im Gesicht des Vermissten, die er sich vor einigen Jahren bei einem Autounfall zuzog.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0351) 483 22 33 entgegen. (mja)

