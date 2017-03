Wer hält besser? Der HC Rödertal ist Sonnabend beim starken Tabellenfünften in Buchholz zu Gast. Beide Teams haben eine sehr gute Abwehr.

Über jahrelange Erfahrung im Handballtor verfügt Ann Rammer, eine der starken Torhüterinnen beim HC Rödertal. Auch die Leistungen der Keeperinnen werden am Sonnabend in Buchholz ausschlaggebend für einen Punktgewinn sein. © Kerstin Pravemann

Für die Rödertalbienen geht es am Sonnabend in den Norden zur SGH Rosengarten-BW Buchholz. In der Nordheidehalle südlich von Hamburg kommt es zum Aufeinandertreffen des Tabellenfünften Rosengarten-Buchholz gegen den Dritten aus dem Rödertal. Die Mannschaften auf den Plätzen zwei bis sieben trennen gerade einmal zwei Punkte und da kann jeder Spieltag die Tabelle der 2. Bundesliga komplett durcheinanderwirbeln.

Spiele der Spitzenmannschaften gegeneinander haben dabei natürlich eine besondere Brisanz und so wird der Gang nach Buchholz alles andere als leicht. Bei den Rödertalbienen fehlt nach wie vor die verletzte Jurgita Markeviciute. Deshalb war der Sieg am letzten Wochenende gegen Hannover-Badenstedt besonders wichtig für die Moral, hat er doch gezeigt, dass die Mannschaft den Ausfall seiner Schlüsselspielerin erfolgreich kompensieren kann.

Die zweitstärkste Abwehr wartet

Allerdings hängen die Trauben in Rosengarten wesentlich höher. Um bei den Norddeutschen zu bestehen, bedarf es einer nochmaligen Leistungssteigerung. Chefcoach Karsten Moos hofft, dass speziell Anna-Marie Spielvogel und Isa-Sophia Rösike ihre Blessuren auskuriert haben und er auf den kompletten Kader zurückgreifen kann. Den braucht er auch, um der körperlichen Präsenz von Rosengarten zu begegnen. Beide Teams gehören zu den abwehrstärksten der Liga und da kommt es vor allen Dingen darauf an, möglichst eigene Fehler zu vermeiden und die Angriffe konsequent auszuspielen und abzuschließen.

HCR-Präsident Andreas Zschiedrich hat sich intensiv mit dem kommenden Gegner befasst und sagt: „Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass das Spiel über den Kampf entschieden wird. Die Handball-Luchse, wie sich die SGH-Spielerinnen selbst nennen, gehörten als Absteiger aus Liga eins von Beginn an zu den Favoriten. Zwar haben nach dem Abstieg neun Spielerinnen den Verein verlassen, dafür kamen aber auch sieben Neuzugänge mit überwiegend Erstligaerfahrung.“

SGH-Trainer Steffen Birkner hat daraus erneut eine schlagkräftige Mannschaft formiert. Das Team ist eher defensiv ausgerichtet und hat mit nur 462 Gegentoren die zweitbeste Abwehr. Außerdem verfügt die SGH mit Sabine Heusdens – sie wird den Verein zum Saisonende in Richtung erste Liga verlassen – und Paula Prior (ehemals Buxtehuder SV) über wurfgewaltige Rückraumspielerinnen. Dazu kommt am Kreis mit Evelyn Schulz, die ebenfalls vom Buxtehuder SV kam, die beste und erfolgreichste Kreisspielerin in der 2. Bundesliga.

Zschiedrich: „Dieses Trio müssen wir ausschalten oder wenigstens einengen, wenn wir gegen Rosengarten erfolgreich sein will. Anfällig sind die Norddeutschen gegen schnelles und druckvolles Konterspiel in der ersten Welle. Allzu viele Möglichkeiten wird es dazu nicht geben und gerade deshalb müssen die sich bietenden Möglichkeiten und Chancen konsequent genutzt werden.“

Wie das gehen kann, haben die Kurpfalz-Bären letzte Woche gezeigt, als sie Rosengarten mit einer 22:21-Niederlage nach Hause geschickt haben. Das Hinspiel im Rödertal konnte Rosengarten – dank einer Sabine Heusdens, die die entscheidenden Treffer markierte – mit 23:21 gewinnen. „Ein guter Grund für eine Revanche im Rückspiel“, freut sich Andreas Zschiedrich auf das erneute Aufeinandertreffen. Anpfiff in der Nordheidehalle in Buchholz ist am Sonnabend um 19 Uhr. Interessierte können das Spiel auch über den Liveticker zu Hause verfolgen. (SZ)

