Fußball Wer hält am Sonnabend den Pott fest? TuS Weinböhla und der LSV Tauscha stehen im Pokalfinale. Mit dem Spielort sind die Kontrahenten nicht glücklich.

Pokalhelden im vergangenen Jahr: Torwart Karsten Herzog und Kapitän Kay Ettelt gehörten beim Finale 2016 zu den Stützen von Pokalsieger TuS Weinböhla. Am Sonnabend trifft der Pokalverteidiger auf den kampfstarken LSV Tauscha – in Meißen auf ungeliebtem Kunstrasen. © Klaus-Dieter Brühl

Der Landsportverein (LSV) Tauscha hat eine Vision. „Natürlich wollen wir den Pokal holen“, sagt Christian Schulze selbstbewusst. „Wir fühlen uns in der Außenseiterrolle wohl.“ Schulze ist Trainer der Fußballer der 1. Männermannschaft des LSV, hat dieses Amt erst zu Saisonbeginn angetreten. Als „Notnagel“ sozusagen, weil sich damals kein Coach für den Kreisoberligisten fand. Dass es jetzt gleich im Finale um den Kreispokal geht, ist daher ein riesiger Erfolg für die Tauschaer.

Gegner ist TuS Weinböhla. Frischgebackener Kreismeister und Aufsteiger in die Landesklasse. Zudem Pokalverteidiger. Das Double ist greifbar nahe. Doch Fußball-Abteilungsleiter Ronald Piehl warnt. „Tauscha spielt seit Jahren im oberen Mittelfeld der Kreisoberliga, ist kampf- und vor allem konditionsstark“, sagt er. Trotzdem hat natürlich auch er die Vision, dass die Weinböhlaer den Pott gewinnen. „Das ist eine einmalige Chance, die es in den nächsten fünf Jahren so nicht geben wird“, glaubt Piehl in der Hoffnung, dass sich TuS auf Jahre hin in der Landesklasse etabliert.

Nach Zabeltitz im vergangenen Jahr ist diesmal am Pfingstsonnabend die Sportanlage „Juteplan“ im Meißner Triebischtal Schauplatz des Endspiels. Das hat im Vorfeld vor allem unter den Finalisten für Kritik gesorgt. „Der Termin und der Platz sind nicht gut gewählt“, sagt zum Beispiel Ronald Piehl. Ein Pokalfinale im Sommer auf Kunstrasen auszutragen, das sei für den Sport nicht gerade förderlich, moniert er. Zudem sei die Sportanlage mit viel zu wenig Parkmöglichkeiten ausgestattet. Der Tauschaer Christian Schulze findet die Bedingungen ebenso „äußerst fragwürdig“. Neben fehlenden Parkflächen sei auch kein richtiger Zuschauerbereich vorhanden. „Es ist nicht optimal“, fasst Schulze die Bedenken zusammen.

Uwe Wiedermann, Präsident des Kreisverbandes Fußball, verteidigt die Vergabe des Endspiels an die Spielstätte des SV Fortschritt Meißen-West. „Vergangenes Jahr haben sich die Vereine über den Pfingstmontag als Spieltag beschwert, weil am nächsten Tag wieder gearbeitet wurde“, so Wiedermann. Man könne es eben niemandem recht machen. Beim Thema „Kunstrasen im Sommer“ gehen nach seinem Dafürhalten die Meinungen auseinander. Dafür spreche in jedem Fall, dass es im Falle eines Regentages keine „Schlammschlacht“ geben wird. Zudem sei es nicht das erste Pokalfinale, dass auf dem künstlichen Grün gespielt werde, so der KVF-Chef.

Natürlich spielen im Hinterkopf auch noch die Ausschreitungen Weinböhlaer „Fans“ beim vorjährigen Endspiel in Zabeltitz eine Rolle. Eine kleine Gruppe vorwiegend junger Leute hatte sich im Umfeld des Sportplatzes verbal und mit Pyrotechnik „ausgetobt“ und unter anderem an einem Grenzzaun beträchtlichen Schaden angerichtet. „Das waren keine Weinböhlaer Fans“, blickt Abteilungschef Ronald Piehl zurück. In Meißen will TuS seinen Teil dafür tun, um ähnliche Vorfälle zu verhindern. So werden die Weinböhlaer ein Kontingent an Ordnern stellen, die komplette Abteilungsleitung werde vor Ort sein. Auf einen Fan-Bus wird in diesem Jahr verzichtet, zumal die Entfernung von Weinböhla nach Meißen ziemlich gering sei.

Christian Schulze vom Kontrahent aus Tauscha rechnet ebenfalls mit großem Zuschauerzuspruch aus der Region. Interessenten konnten sich im Vorfeld einen Mitfahrplatz im Mannschaftsbus sichern. Viele Fußballfreunde werden aber auch privat ins Triebischtal reisen. „Um die 100“ Tauschaer Fans erwartet der Trainer. Immerhin: Das wären doppelt so viele wie bei den Heimspielen in der Liga.

KVF-Präsident Uwe Wiedermann vertraut in den Sicherheitsfragen den Ausrichtern von Fortschritt Meißen-West. Es habe zudem Gespräche mit beiden Finalisten und auch der Polizei gegeben. „Ich gehe davon aus, dass aus jetziger Sicht alles getan wurde“, so Wiedermann.

Zurück zum sportlichen Aspekt. Tauscha-Coach Schulze verspricht: „Wir werden unser Heil im Spiel nach vorn suchen.“ Man stelle sich auf den relativ kleinen Platz ein und natürlich auch auf eventuell heiße Temperaturen. Der LSV müsse ein paar personelle Ausfälle verkraften. „Die Chancen stehen 50:50“, so Schulze.

Auch TuS Weinböhla wird nicht in Bestbesetzung auflaufen. Mehrere Stammkräfte sind nach der ohnehin schon langen Saison verletzt. Trainer Yves Würgau muss also umstellen.

Prognosen mag niemand wirklich abgeben. Der Tauscha-Coach gesteht, dass vor dem Finale kein Elfmeterschießen trainiert wird. Ronald Piehl aus Weinböhla bleibt vorsichtig. „Im Pokal ist alles möglich“. Und Uwe Wiedermann gibt sich diplomatisch. „Es wird ein sehr knappes Ergebnis. Tauscha ist spielerisch nicht schlechter als Weinböhla“, sagt er. Und fügt als Hoffnung wohl aller Beteiligter hinzu: „Ich würde mich über ein interessantes und hochklassiges Finale freuen.“ Es ist angerichtet.

