Wer gut schmiert, der gut fährt Computergesteuert geht es mit der Schwebebahn hinauf nach Oberloschwitz. Auch in den Wagen gibt es Neuerungen.

Ordentlich Schmiere: Michael Kronschnabl von Elaskon und Bergbahnchef Chef Carsten Lauterbach pflegen dicke Zugseil der Schwebebahn. © René Meinig

Sechs kleine graue Kästen künden Neuerungen in den Wagen der Schwebebahn an, die der Sicherheit dienen. Sie sind in der Wandverkleidung neben den Schiebetüren montiert und haben je einen Lautsprecher, ein Mikrofon und einen Knopf für die Aktivierung. Es sind Sprechboxen, mit denen die Fahrgäste die Mitarbeiter der Bergbahn erreichen können. Umgekehrt können die Kollegen der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) damit direkt Personen in den einzelnen Wagenteilen ansprechen, ohne allzu sehr die Erklärungen zu der Bergbahn und zu Loschwitz zu stören, die während der Fahrt aus den Deckenlautsprechern zu hören sind.

Seit dem 2. Januar ist die Verbindung zwischen der Pillnitzer Landstraße und der Sierksstraße außer Betrieb. Die älteste Bergschwebebahn der Welt bekommt eine ganz neue Steuerung, alles wird digital. Künftig regelt ein Computerprogramm sogar, wie schnell die Wagen hinauf nach Oberloschwitz und hinab ins Elbtal schweben. Parallel dazu werden alle Teile überprüft und bei Bedarf erneuert. Das knapp 400 Meter lange und 3,8 Zentimeter dicke Seil muss allerdings nicht gewechselt werden. Es wird seit 2002 verwendet und ist noch im Topzustand. Verkehrsbetriebe Vorstand Lars Seiffert ist überzeugt, dass es noch viele Jahre hält. „Es hat die 16-fache Belastbarkeit, die es eigentlich haben muss“, sagt Seifert. Damit die Tragfähigkeit des Seils erhalten bleibt, wird es gereinigt und neu geschmiert. Das übernimmt die Dresdner Firma Elaskon, die auch für die Pflege des Seils bei der Standseilbahn verantwortlich ist.

Das Hauptprojekt ist aber der Umbau der gesamten Schwebebahnsteuerung. Dafür müssen die Bedienpulte in den Wagen erneuert werden. Außerdem bekommt der DVB-Mitarbeiter in der Talstation einen modernen Arbeitsplatz. Carsten Lauterbach ist Chef bei den zwei Bergbahnen der Verkehrsbetriebe. „Manche Teile der Steuerung sind über 20 Jahre alt und es gibt nur noch schwer Ersatzteile“, weiß er aus Erfahrung. Mittels der neuen Digitalsteuerung könne künftig die Fahrgeschwindigkeit für jeden Teil der 274 Meter langen Strecke festgelegt werden. „Dann kann es sein, dass sie zum Beispiel in der Mitte etwas langsamer fährt“, sagt Lauterbach. Natürlich könne der Betrieb der Bergbahn trotz neuer Computerprogramme und Rechner immer auch von Hand gesteuert werden. „Wir geben der Bahn das Gehirn wieder“, beschreibt er die Arbeit an der Digitaltechnik. Die Spezialisten hoffen, dass sie die neue Motorsteuerung in der Bergstation in den nächsten 14 Tagen erstmals testen können. Sie sind davon überzeugt, dass sie pünktlich fertig werden. „Wir liegen genau im Zeitplan und im Finanzplan“, freut sich der Bergbahnchef. Die Arbeiten an der Schwebebahn kosten etwa 600 000 Euro. Den Löwenanteil dieser Summe, rund 450 000 Euro, steuert der Freistaat bei. Sind sie erledigt, ist die Standseilbahn an der Reihe.

Die Bergbahn hinauf zum Weißen Hirsch soll dafür aber erst nach Ostern pausieren, denn die DVB rechnen an den Feiertagen Mitte April mit einem mächtigen Ansturm auf die zwei historischen Verbindungen. Auch bei der Standseilbahn muss die Technik überprüft werden. Dabei geht es vor allem um die Teile, die mit der Sicherheit zu tun haben. Dazu gehört auch dort das Zugseil. Es ist fast 580 Meter lang und stammt von einer Firma aus der Schweiz. „Das ist der Mercedes unter den Drahtseilen“, beschreibt Lauterbach dessen Qualität. Es ist ebenfalls 3,8 Zentimeter dick. Vorteil der Standseilbahn: Dort ist die Fahrsteuerung bereits auf dem aktuellen Stand. Deshalb dauert die Frühjahrsrevision voraussichtlich auch nur zwei Wochen.

