Wer gräbt nachts den Rasen um?

„So etwas habe ich noch nicht gesehen.“ Dass der Rasen in seinem Garten auf mysteriöse Art und Weise umgepflügt wurde, liegt zwar schon ein paar Tage zurück, doch Horst Fiehler kann es immer noch nicht fassen. Der 77-Jährige wohnt auf der Burgwartstraße in Freital in einem Einfamilienhaus, dahinter ein schöner Garten. Doch die Hälfte der rund 400 Quadratmeter großen Rasenfläche ist nun umgewühlt. „Als ob eine Wildschweinrotte tätig war. So sieht das aus“, sagt Fiehler.

Geschehen ist das alles in zwei aufeinanderfolgenden Nächten – vom vergangenen Sonnabend zum Sonntag sowie vom Sonntag zum Montag. „Wir haben unser Schlafzimmer zum Garten raus, haben davon aber nichts mitbekommen“, berichtet Fiehler. Als der Rentner am Sonntagmorgen aufstand, war bereits ein Teil des Rasens umgewühlt, in der Nacht zum Montag dann der Rest. Fiehler will nicht glauben, dass sich tatsächlich Wildschweine in seinen Garten verirrt haben. Er hat ein anderes Tier im Verdacht. Ein Nachbar habe ihm erzählt, dass sich ein Waschbär in der Gegend herumtreibe. Der ursprünglich aus Nordamerika stammende Räuber breitet sich hierzulande immer mehr aus. Fiehler traut dem Tier die mysteriöse Tat zu. Kann das sein? Bernd Hänel, Vorsitzender des Jagdverbandes im alten Weißeritzkreis, glaubt nicht daran. Per Ferndiagnose vermutet er eher Frischlinge, also Wildschwein-Nachwuchs, dahinter. Im Umkreis der Burgwartstraße treibt sich seit dem Frühjahr eine Bache mit mehreren Frischlingen herum.

Fiehler will seinen Rasen nun noch einmal von einem Fachmann begutachten lassen. Er hat außerdem das Landratsamt informiert. Der Schaden im Rasen ist wahrscheinlich schnell repariert. Eventuell muss ein Teil der Grasnarbe entfernt und neuer Grassamen gesät werden. „Aber was hilft es mir, wenn ich das mache und übermorgen ist der Rasen wieder umgepflügt?“ Er sucht nun nach einem Rat, wie er seinen Garten vor Wildtieren schützen kann.

