Wer Geld hat, muss jonglieren Während private Sparer bislang noch vom Negativzins verschont bleiben, muss manch Kämmerer sich nun darum kümmern.

Genau aufs Geld zu schauen, das ist im Gröditzer Rathaus schon lange die Maxime. Die Aussicht auf Negativzinsen verstärkt das Ganze noch. © Symbolbild/Sebastian Schultz

Der Zustand ist eigentlich kein schlechter. Etwa zwei Millionen Euro habe die Stadt Gröditz derzeit an liquiden Mitteln, sagte Bürgermeister Jochen Reinicke (parteilos) vor Kurzem. Liquide Mittel, das ist das flüssige Geld, mit dem die laufenden Ausgaben bezahlt werden. Bei der Stadt Gröditz können das zum Beispiel Rechnungen der Firmen sein, die am Dreiseithof bauen. Das Geld für den Bau des Vereins- und Kulturzentrums bekommt die Stadt zu großen Teilen vom Freistaat zugeschossen. Bevor es an die Baufirmen geht, überweist das Land es zunächst an die Kommune. Dort liegt es, bis die Rechnungen bezahlt werden. Und das stellt die Finanzabteilung im Rathaus vor Probleme. Die Kämmerei müsse zusehen, dass sie das Geld auf verschiedene Konten verteile, so Jochen Reinicke. „Wir passen auf, dass wir keine Negativ-Zinsen zahlen müssen.“

Negativzinsen bedeuten, dass die Stadt als Anleger bei der Bank etwas dafür bezahlen muss, wenn sie das Geld auf einem Konto als Einlage parken will. Eigentlich ist es andersherum, und die Bank zahlt dem Anleger einen positiven Zins dafür, dass er sein Geld aufs Konto legt. Doch seit die Europäische Zentralbank – mit ihrem Leitzins die Taktgeberin für den hiesigen Bankensektor – eine Niedrigzinspolitik fährt, haben sich die Verhältnisse umgekehrt.

Aber stimmt es überhaupt, dass der Kommune Negativzinsen drohen? Nachfrage bei der Sparkasse Meißen, dort haben auch viele Rathäuser der Region Konten. Müssen die Kommunen wirklich etwas zahlen, wenn sie ihr Geld dorthin bringen? Pressesprecher Ralf Krumbiegel bestätigt, dass ein solcher Schritt geplant ist: Das Institut werde „ab 15. Januar 2017 die von der Europäischen Zentralbank berechneten Zinsen“ in Höhe von 0,4 Prozent weitergeben. Betroffen seien „kommunale und gewerbliche Kunden für Guthaben auf Geschäftsgirokonten und betrieblichen Tagesgeldkonten (Zins- & Cash-Konten) oberhalb von 500 000 Euro“, so Krumbiegel.

Geht jetzt in den Rathäusern das große Verschieben der Gelder los? Das Riesaer Rathaus teilt mit, man rechne zwar in diesem Jahr nicht mehr mit Negativzinsen. „Es ist aber davon auszugehen, dass auch wir vor erheblichen Herausforderungen stehen“, sagt Stadtsprecher Uwe Päsler. Man wolle deshalb den Bestand an flüssigem Geld „angemessen gering“ halten und „bei Bedarf so auf die Kreditinstitute verteilen, dass keine Belastungen mit negativen Zinsen entstehen.“

In kleineren Kommunen wie Zeithain, Strehla Nünchritz oder Röderaue spielen Negativzinsen bisher keine Rolle, heißt es aus den Stadt- und Gemeindeverwaltungen. In der Röderaue treffe das Ganze gar nicht zu, so Kämmerer Bodo Mischke. Die Gemeinde habe derzeit keine flüssigen Mittel, sondern stehe im Kassenkredit.

So ärgerlich die Aussicht auf Negativzinsen für Guthaben sind: Das niedrige Zinsniveau hat für die Kommunen auch Vorteile. Denn gesunken sind nicht nur die Guthabenzinsen, sondern auch die für Kredite. Durch Umschuldungen sparen die Kommunen deshalb – und zwar erheblich. Gröditz zum Beispiel hat erst kürzlich einen Kredit umgeschuldet. Bisher wurden dafür 3,99 Prozent Zinsen fällig – künftig sind es 0,28 Prozent. Auch kein schlechter Zustand.

zur Startseite