Wer geht mit wem? Landrat Michael Harig hat viel Sympathie für starke ländliche Gemeinden. Das bringt Pulsnitz in die Klemme.

Pulsnitz hat nicht nur mit dem Winter zu kämpfen. Aber der geht auch wieder vorbei. Schwieriger ist es, den Gesprächsfaden mit den Nachbarn über eine gemeinsame Zukunft zu spinnen. © Matthias Schumann

In Wachau knallten wohl schon die Sektkorken. Einige Sätze von Landrat Michael Harig (CDU) zum Neujahrsempfang sorgten für die Hochstimmung. Wachau, Lichtenberg und Großnaundorf deuten die Worte als Votum für eine Fusion der drei Kommunen. Nein befeuern wollte er die Debatte eigentlich nicht, räumt der Kreischef ein und erläuterte jetzt im SZ-Gespräch noch einmal genauer, wie er das Thema Eingemeindung im Kreis und im Raum Pulsnitz/Wachau sieht.

Im Pulsnitzer Rathaus verfolgt man die Initiative der Abweichler wenig amüsiert. Kämmerin Karin Füssel wird nicht müde bei Haushaltsdiskussionen über finanzielle Risiken zu sprechen, falls die Verwaltungsgemeinschaft mit vier Nachbargemeinden auseinander bricht: Bisher schien so gut wie ausgemacht, dass Lichtenberg, Großnaundorf, Ohorn und Steina irgendwann auf eine gemeinsame Zukunft im Schoße von Pulsnitz zusteuern. Immerhin sind sie ja schon eine Verwaltungsgemeinschaft. Mit Pulsnitz als Dienstleister mit dem entsprechenden Personal für den Bau- und Finanzbereich zum Beispiel. Das entspricht auch dem Leitbild des Freistaates für die künftige politische Landkarte. Doch es könnte eben auch ganz anders kommen. Lichtenberg, Großnaundorf flirten schon geraume Zeit mit Wachau und könnten sich auch diesen Dreierbund für die Zukunft vorstellen. Das weiß auch der Landrat. Und er weiß natürlich auch um die Verwaltungsgemeinschaft: „Ohne das Okay aus Pulsnitz und das vom Freistaat sei eine solche Fusion nicht möglich.“

Sorgen bei Fusion mit Radeberg

Gegenüber dem Freistaat, so Michael Harig müsste dieser Zusammenschluss sehr sauber und schlüssig begründet werden. Denn das Land müsste ja bewegt werden, gegen sein eigenes Leitbild zu verstoßen. Für Wachau sei die Situation unterdessen nicht ganz einfach. In Verdichtungsgebieten der Großstädte fordert der Freistaat künftig sogar Einheitsgemeinden, die nicht unter 8 000 Einwohnern liegen, ansonsten mindestens 5 000 Einwohner. 2025 soll die Frist für freiwillige Fusionen enden. Dann wird es Ernst für die kleinen Dörfer. Wachau bliebe am Ende nur die Fusion mit Radeberg. Diese Aussicht ist von der Sorge begleitet, untergebuttert zu werden. Es sei denn, Wachau kann vielleicht die Dreierallianz schmieden. Dazu müssten die entsprechenden Beschlüsse gefasst werden, bevor überhaupt an Gespräche mit Pulsnitz und dem Innenministerium gedacht werden kann, schätzt der Landrat ein. In Bezug auf Lichtenberg und die Annäherung zu Wachau erinnert Michael Harig zugleich an den verunglückten Fusionsversuch zwischen Lichtenberg und Pulsnitz vor einigen Jahren. Das wirke wohl nach.

Er sehe zwei wichtige Aspekte: Dazu gehören durchaus auch finanzielle Erwägungen. Wachau stöhnt als sogenannte reiche Gemeinde unter einer hohen Sonder-Abgabenlast. In seinen Worten zum Neujahrsempfang habe er an dieser Stelle durchaus auf die Gespräche zwischen den Gemeinden Wachau, Lichtenberg und Großnaundorf angespielt. Denn es gebe durchaus Wege, diese Sonderabgaben auf Null zu reduzieren. Zugleich habe er gesagt, er könne sich vorstellen, dass die Anzahl der Kommunen im Kreis durch Fusionen zurückgeht. Die Selbstverwaltung sei zwar ein hohes Gut. Aber, die Kommunen verzichteten damit auf höhere Zuweisungen. Der Landrat könne sich gut vorstellen, dass auch Ortschaftsräte in der Lage sind, die Interessen der Dörfer zu vertreten.

Kleiner Verbund als Chance

Es drehe sich aber nicht allein um Geld. Michael Harig geht zudem um die Leistungsfähigkeit der Kommunen und qualifiziertes Personal. „Es steht zu befürchten, dass eine Spezialisierung in kleineren Gemeinden wegen der eingeschränkten organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten relativ wenig stattfindet.“ Wichtig sei im Hinblick auf Wachau und die Gesprächspartner, dass sich die Räte eindeutig positionieren: „Es bleibt zu hoffen, dass es zu Ergebnissen kommt, die dann Gegenstand einer Prüfung auf Genehmigungsfähigkeit werden können“, so Harig. Ein gewisses Wohlwollen für die Option ist dem zu entnehmen. So räumt Michael Harig ein: Er beobachte die Entwicklung mit viel Sympathie für den ländlichen Raum. Starke ländliche Gemeinden seien wünschenswert. Denn er fürchte, dass viel verloren gehe, wenn die Dörfer alle in die Städte eingemeindet würden: „Größe ist nicht gleich Stärke. Die ländlichen Gemeinden sind und bleiben für die Entwicklung des Kreises wichtig“, so Harig. Um ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten, müssten aber die richtigen Schlüsse gezogen werden. Für Pulsnitz bliebe noch der Verbund mit Steina und Ohorn oder mit dem Haselbachtal. „Aber das ist schon weit hergeholt“, räumt der Landrat ein. Das Haselbachtal sei eher auf Kamenz orientiert. Pulsnitz könne sich aus seiner Sicht auch in einem kleineren Verbund gut entwickeln. Es wäre aber genauso zu akzeptieren, wenn sich die Mehrheit der Großnaundorfer und Lichtenberger für Pulsnitz entscheiden würden. „Es bleibt spannend“, so Michael Harig.

