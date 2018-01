Wer fuhr mit Kratzern weiter?

Streit in Asylunterkunft

Riesa. Am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr kam es in der Asylunterkunft an der Dresdner Straße zu einer Auseinandersetzung. Bisherigen Ermittlungen zufolge waren mehrere Bewohner in Streit geraten, welcher wenig später in Handgreiflichkeiten mündete. Ein Iraner (18) sowie ein Afghane (18) erlitten leichte Verletzungen und mussten ambulant behandelt werden. Die Polizei war mit vier Funkstreifenwagen im Einsatz und trennte die Kontrahenten. Ermittlungen wegen Körperverletzung wurden eingeleitet.