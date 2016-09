Wer füllt die Kunsthalle? Die Bürger können selbst entscheiden, welche Kunstwerke am Kamenzer Klostertor ausgestellt werden. Man melde sich bei Harald Hoppe.

Die Kunsthalle im Klostertor ist noch leer. Aber nicht mehr lange. Stadtkünstler Harald Hoppe baut hier mit den Kamenzern eine Ausstellung auf, die am 16. September um 18.30 Uhr ihre Vernissage erlebt. © Foto/Grafik: Harald Hoppe

Das Projekt „Stadt-Raum-Kunst“ sorgt für einige Aufmerksamkeit in Kamenz. Kein Wunder, wann sind auch schon einmal vier professionelle Perfomancer für eine ganze Woche am Markt zugange? Wie zum Beispiel Harald Hoppe aus Bonn. Der Stadtkünstler wird bis Freitag dieser Woche die „temporäre kunsthalle kamenz“ aufbauen. Am 16. September wird im früheren Vodafone-Shop am Klostertor das gezeigt, was die Kamenzerinnen und Kamenzer selbst unter Kunst verstehen. Seit Montag nimmt Harald Hoppe das Acryl-Idyll überm Wohnzimmersofa entgegen oder den Picasso, der auf dem Dachboden vor sich hingammelte, weil er keinen Platz in der Wohnung gefunden hat. „Ich habe bereits acht Bilder – und vor allem hatte ich schon tolle Gespräche mit den Leuten“, so Hoppe. Bis zum Donnerstag können die Kamenzer also echte Bilder, Malerei, Grafik, Druckgrafik, Holzschnitt, Fotografien von Bildern, Fotografien, Internetfunde, Ausdrucke oder Poster in der Kunsthalle abgeben. Die einzige Voraussetzung: Die Besitzer müssen das Abgegebene selbst für Kunst halten. „Das ist übrigens ganz ernst gemeint. Es geht nicht darum, ein Ei aufzuschlagen und ironisch zu behaupten, dass man dies für Kunst halte.“

Das Büro der temporären Kunsthalle wurde im Winzereck am Marktplatz eingerichtet, bei dem Spätsommerwetter sogar direkt davor. Am besten, so Harald Hoppe, wäre es freilich, wenn die Kamenzer ihre Kunst-Stücke gleich direkt in die Kunsthalle bringen würden. „Ich bin Mittwoch und Donnerstag von 16.30 bis 18 Uhr dort.“ (SZ)

