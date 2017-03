Wer folgt auf Vögele? Nachdem der Modeanbieter im Januar verkauft wurde, ist die Zukunft des Ladens in der Elbgalerie offen. Drei mögliche Nachnutzer gibt es.

Ein Blick in die Elbgalerie in Riesa. © Sebastian Schultz/Archiv

Wie geht es für die Vögele-Filiale in der Elbgalerie weiter? Diese Frage steht im Raum, nachdem Ende Januar bekannt wurde, dass rund 280 Filialen des Modehauses den Besitzer wechseln werden. Ein Gerücht, das sich seitdem in der Stadt hält: Der Textildiscounter Kik plant, in das Einkaufszentrum zu ziehen. „Mir ist davon bisher nichts bekannt“, sagt Centermanager Andree Schittko. Allerdings wisse auch er, dass sich Vögele von seinen deutschen Standorten trennen möchte, nachdem der Händler von einem italienischen Konsortium übernommen wurde.

Deutlicher wird dagegen eine Sprecherin von Kik. Tatsächlich plane das Unternehmen, insgesamt etwa 60 Filialen zu übernehmen. Welche genau das sein werden, darüber könne sie aber noch keine Angaben machen. „Die Verhandlungen sollen bis zum zweiten Quartal 2017 abgeschlossen sein, sodass wir dann voraussichtlich weitere Informationen zur Verfügung stellen können.“ Bis dahin soll sich entscheiden, welches Unternehmen tatsächlich Vögele beerben wird. Neben Kik wollen die Einzelhandelsketten Tedi und Woolworth den Großteil der Filialen übernehmen. Laut Medienberichten sei geplant, den Mitarbeitern eine Weiterbeschäftigung unter der neuen Marke abzubieten.

