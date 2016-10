Wer feiern will, muss sich jetzt anmelden Die Johanniter retteten vor zwei Jahren die Weihnachtsfeier für die Senioren. Nun aber gibt es ein ganz anderes Problem.

Es geht schon wieder los – das Vorbereiten der Weihnachtsfeiern. Auch bei den Johannitern. Vor zwei Jahren übernahmen sie die Feier für die Heidenauer Senioren, nachdem die Stadt die nicht mehr organisierte. Nun sind am 15. Dezember wieder Heidenaus und Dohnas Senioren ins Johanniter-Zentrum an der Burgstraße eingeladen. Wer dabei sein will, sollte sich jetzt rasch anmelden, denn der Raum bietet nur etwa 55 Personen Platz. Die Nachfrage war in den zwei Jahren sehr groß, größer als bei der städtischen Feier am Heiligabend.

Die Johanniter tragen wieder alle Kosten und hoffen dabei erneut auf die Unterstützung regionaler Betriebe. „Schon in den letzten Jahren konnten wir Sponsoren aus dem Umland für dieses tolle Event gewinnen, auch in diesem Jahr denke ich, dass wir einige dieser Partnerschaften fortsetzen können“, sagt Carsten Herde, Regionalvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe.

Für die Senioren ist die Feier kostenlos, wer einen kleinen Beitrag beisteuern will, kann dies gern tun. Wer den Fahrdienst zur und von der Feier nutzen will, zahlt innerhalb von Heidenau drei Euro pro Strecke.

Die Feier beginnt 14 Uhr. Zum Programm gehört auch ein kleines Schauspiel der Kita Regenbogen. Außerdem haben die Johanniter den Weihnachtsmann unter Vertrag genommen. (SZ/sab)

Anmeldung: 03529 1223559

