Wer ersetzt Fabian Müller?

Nur drei der vier kommen für Sonntag in Frage: Während Jannik Müller, Niklas Hauptmann und Marco Hartmann fit sind, fehlt Fabian Müller (v.l.) in Heidenheim wegen einer Zerrung. © Robert Michael

Hört man Uwe Neuhaus am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Gastspiel in Heidenheim zu, dann könnte einem Angst und Bange werden. „Seit drei Spielen sind sie wieder auf Vorjahresniveau“, sagt der Dynamo-Trainer über den nächsten Gegner, bei dem die Schwarz-Gelben noch sieglos sind. In der Saison 2016/17 landete die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt direkt hinter den Dresdnern auf Platz sechs. „Damit haben sie pünktlich zu seinem Zehnjährigen wieder in die Spur gefunden“, sagt Neuhaus, der seinen Worten unmittelbar Glückwünsche zum Jubiläum an den 43 Jahre alten Kollegen folgen lässt.

Geschenke sollen die Schwarz-Gelbe am Sonntag aber nicht hinterlassen. „Es erwartet uns ein Gegner, der kompakt, robust und zweikampfstark auftritt“, erklärt Neuhaus. „Dem müssen wir unsere Stärken mit viel Laufbereitschaft entgegenstellen. Und wir dürfen keine Fehler machen, denn Heidenheim ist top im Umschaltspiel.“

Dabei sollte auch die abgelaufene Trainingswoche helfen. In der lagen die Schwerpunkte im Spielaufbau und in der Defensive. „Wir haben in Darmstadt zu viele gewonnene Bälle zu schnell wieder verloren. Wir müssen lernen, unser Spiel besser nach vorne zu tragen“, so Neuhaus.

Doch das Umsetzen auf der Schwäbischen Alb gestaltet sich seit Donnerstag noch schwieriger. Mit Fabian Müller fällt der letzte verbliebene Linksverteidiger wegen einer Zerrung aus. „Die Überlegungen gehen dahin, Paul Seguin nach links zu ziehen. Aber ich rede auch noch einmal mit Niklas Kreuzer“, ließ sich Neuhaus, dem die Äußerungen des 24-Jährigen in der SZ nicht wirklich gefielen, vermeintlich in die Karten gucken. Doch angesichts der Erfahrung mit den öffentlich geäußerten Personalüberlegungen des 57-Jährigen ist auch ein Blitzcomeback von Philip Heise gegen seinen Ex-Verein nicht auszuschließen.

Gut möglich ist auch, dass Haris Duljevic erstmals über die volle Distanz gehen kann. Der 23 Jahre alte Bosnier erklärte zumindest, inzwischen für 90 Minuten bereit zu sein. „Er ist deutlich weiter als zu Beginn, von mir aus kann er durchspielen“, sagte Neuhaus zum Vorstoß des Flügelflitzers. Was mit Manuel Konrad, dem dreifachen Torschützen von Darmstadt, wird, wollte der Coach aber nicht sagen. Nur soviel: „Das ist eine anspruchsvolle Aufgaben für den Trainer.“

Dynamos mögliche Aufstellung: Schwäbe – Kreuzer, J. Müller, Ballas, Seguin – Hartmann – Berko, Hauptmann, Benatelli, Duljevic – Mlapa.

