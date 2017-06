Wer erkennt den blauen Flitzer? Anlässlich der Bautzener Automeile am Sonnabend lockt ein Gewinnspiel mit tollen Preisen. Autokenner sind gefragt.

Welches Auto ist hier abgebildet? Wer es weiß, kann Freikarten, Gutscheine und eine Probefahrtwoche gewinnen. © Repro: SZ

Die Bautzener Innenstadt wird am Sonnabend wieder zur Automeile. Dann gibt es zwischen Hauptmarkt und Reichenturm die neuesten Modelle zu sehen. Auf ein Auto sollten die Besucher dabei besonders achten. Gemeint ist ein blauer Flitzer, der sich unter den Fahrzeugen der Ausstellung befindet und Teil eines Gewinnspiels ist.

Schon jetzt schmückt der Wagen das Plakat der Automeile. Aber um was für ein Auto handelt es sich? Wer das errät, der kann auf tolle Preise hoffen. Für Platz eins gibt es eine Probefahrtwoche mit dem Fahrzeug vom Plakat, für Platz zwei ein Werkstattgutschein im Wert von 150 Euro. Die Plätze drei bis vier dürfen sich über je zwei Tickets für ein Heimspiel der Lausitzer Füchse freuen.

Wer teilnehmen möchte, der kann einen Gewinncoupon ausfüllen und diesen am Sonnabend bis spätestens 16 Uhr am Stand der Sächsischen Zeitung auf dem Hauptmarkt abgeben. An dieser Stelle findet ab 16 Uhr auch die Auslosung der Preise statt. Teilnehmer können ihre Antwort aber auch per Post, Fax oder E-Mail an die Sächsische Zeitung schicken. Einsendeschluss dafür ist der Freitag.

SZ-Verlag organisiert die Automeile

Gewinncoupons gibt es online auf der Internetseite der Automeile und im Programmheft der Veranstaltung, das am Mittwoch der SZ beiliegt. Organisiert wird die Automeile vom Bautzener Regionalverlag der SZ. Sie findet in diesem Jahr zum vierten Mal statt. Und es lohnt sich, vorbeizuschauen. 18 Autohäuser zeigen 110 verschiedene Fahrzeugmodelle – von der Familienkutsche über den Sportwagen bis zum PS-starken SUV. Die Kundenberater der Autohäuser sind den ganzen Tag vor Ort. Von 10 bis 17 Uhr geben sie Auskunft zu den Fahrzeugen, beraten zum Autokauf und beantworten Fragen zur Finanzierung und Versicherung. Und auch in diesem Jahr gibt es rund um die Fahrzeuge ein attraktives Programm. So werden neben den neuesten Automodellen auch Motorräder der Marke Harley Davidson zu sehen sein. Für spektakuläre Momente sorgt der Überschlagsimulator am Stand des ADAC. (szo)

