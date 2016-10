Wer erhält die meisten Aufträge aus dem Rathaus? Stadträte haben die Vergaben der Stadt Weißwasser unter die Lupe genommen. Sie kommen zu überraschenden Ergebnissen.

Die Vergabepraxis bei Aufträgen im Rathaus Weißwasser steht auf dem Prüfstand. Wohin wird die Debatte führen? Und warum wird sie überhaupt geführt? © Joachim Rehle

Weißwasser. Geht bei der Auftragsvergabe im Weißwasseraner Rathaus alles mit rechten Dingen zu? Diese unausgesprochene Frage steht hinter einem Antrag, den sieben Stadträte im September 2015 stellten. Es geht dabei um Aufträge bis 15 000 Euro zwischen 2009 und 2015. Die Räte verlangten Akteneinsicht und bekamen sie. Nun haben sie ihre Einsichten öffentlich gemacht.

Auffällig ist, dass einige Firmen häufiger Aufträge als andere erhielten. Im Bereich Maler vergab die Stadt bis zu 90 Prozent des jährlichen Gesamtvolumens an Aufträgen an eine einzige Firma, obwohl in und um Weißwasser insgesamt elf Malerfirmen gelistet sind. Ähnliches beobachteten die Stadträte bei Heizungs-, Sanitär- und Elektroarbeiten. Zwischen 50 und 75 Prozent der städtischen Aufträge gingen wiederkehrend an dieselben Firmen. 28 Betriebe sind in dieser Branche in der unmittelbaren Umgebung tätig. Die wenigsten von ihnen wurden berücksichtigt. Außerdem wurden immer wieder dieselben Firmen mit Wartungsaufträgen betraut.

In dem Zeitraum von sieben Jahren arbeitete die Stadtverwaltung insgesamt mit 120 bis 170 Firmen im Bereich Bau zusammen. Andere Gewerke standen nicht zur Debatte. 25 Prozent der Unternehmen tauchen in den Listen mit einem Auftragsvolumen von unter 500 Euro auf. Das durchschnittliche Auftragsvolumen lag bei 886 000 Euro, der Spitzenwert bei 1,15 Millionen.

Sind die Auffälligkeiten etwa nur darauf zurückzuführen, dass immer wieder dieselben Firmen die wirtschaftlichsten Angebote unterbreiteten und das immer noch tun? Und wie viele Firmen wurden bei einer beschränkten Ausschreibung überhaupt aufgefordert, sich zu beteiligen? Darüber und über die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen lassen die Unterlagen keinen Schluss zu, sagte Ronald Krause (SPD). Er stellte das Ergebnis der Akteneinsicht in der letzten Stadtratssitzung vor. Er müsste eigentlich den besten Durchblick in der Angelegenheit haben, war er doch von 2003 bis 2012 selbst Angestellter der Stadtverwaltung und zuletzt als Beigeordneter zuständig für Finanzen.

In seinem Vortrag vermied er Beschuldigungen und offene Angriffe gegenüber der Verwaltung und war sichtlich um Sachlichkeit bemüht. Ganz anders der bisherige Verlauf der Diskussion. Da wurde allein um den Antrag vom September 2015 auf Akteneinsicht heftig gerungen. Er war Thema in mehreren Ausschuss- und Stadtratssitzungen. Von Vertrauensverlust war die Rede, von Schiebung, von Mauschelei. Auch das Wort Korruption fand Eingang in die Debatte, ausgelöst durch ein Schreiben des sächsischen Datenschutzbeauftragten.

Die dargestellten Auffälligkeiten werfen mehr Fragen auf, als sie Antworten bieten, so das Fazit von Ronald Krause. Im Namen seiner Mitstreiter, darunter die Fraktion der Linken, Thomas Krause (CDU), Bernd Frommelt (KJiK), Kathrin Jung (SPD) und Silko Hoffmann (Wir Für Hier), empfahl er insbesondere den Umstand der Häufung von Aufträgen an bestimmte Firmen eingehend zu prüfen und verlangte Erläuterungen zu den Vergabebedingungen, möglichst in Schriftform. Um „die sorgfältige Verwendung“ städtischer Gelder sicherzustellen, empfahl Krause Stichproben durch das Rechnungsprüfungsamt.

Oberbürgermeister Torsten Pötzsch sagte in einer ersten Reaktion auf Krauses Statement, es sei tatsächlich so, dass bestimmte Firmen de facto günstigere Angebote machten als andere. Er versprach eine ausführliche Stellungnahme. Die Debatte geht also weiter. So viel ist sicher. Ob sie zielführend ist oder nicht und ob sie wieder an Härte zunimmt, ist offen.

