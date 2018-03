Wer entschärft die Unfallkreuzung? In Bischofswerda hat es an derselben Stelle siebenmal gekracht – in nur zwei Monaten.

Die beiden Insassen dieses Pkw wurden vor wenigen Tagen schwer verletzt. Der Fahrer des Autos hatte die Vorfahrt nicht beachtet und prallte gegen einen Lkw. © Toni Lehder

Bischofswerda. Zwei Menschen wurden vor wenigen Tagen schwer verletzt, als auf der Kreuzung von Drebnitzer Weg und Süßmilchstraße in Bischofswerda ein Pkw mit einem Lkw zusammenstieß. Es war der sechste und bisher schwerste Unfall an dieser Stelle, nachdem auf der Kreuzung südlich der Bahnlinie die Vorfahrt geändert wurde. Inzwischen kam ein siebenter Unfall mit zwei Leichtverletzten dazu.

Rückblende: Jahrzehntelang war die Süßmilchstraße die Hauptstraße. Wer vom Drebnitzer Weg kam, musste warten. Mit dessen Verlängerung bis zur Neustädter Straße und der Fertigstellung des Kreisverkehrs wurde im Dezember auf der benachbarten Kreuzung die Vorfahrt geändert. Jetzt ist der Drebnitzer Weg die Hauptstraße. Warnschilder und Blinkleuchten wiesen auf der Süßmilchstraße Autofahrer eine Zeit lang auf die neue Regelung hin. Beides wurde abgebaut. Zu früh?

Polizei: Menschliches Versagen

Die Polizei sieht die Hauptursache der Unfälle in „menschlichem Versagen“. Pressesprecher Thomas Knaup: „Manche Verkehrsteilnehmer haben sich offensichtlich noch nicht auf die neue Verkehrsführung eingestellt. Die Macht der Gewohnheit führte offensichtlich dazu, die „neuen“ Vorfahrtsregelungen nicht rechtzeitig erkannt zu haben.“ Dieses zu bewerten und bei Bedarf zusätzliche oder bauliche Maßnahmen zu treffen, obliegt der örtlichen Unfallkommission unter Führung des Landkreises. In diesem Gremium ist die Polizei in beratender Funktion beteiligt. Umgebaut wurde die Kreuzung in Regie des Landkreises. Der hatte einen Kreisverkehr an dieser Stelle favorisiert. Doch das Vorhaben scheiterte am Grunderwerb. Nach SZ-Informationen war ein Eigentümer nicht bereit, Land für den Bau des „Kreisels“ zu verkaufen. Von da her ist die Kreuzung maximal die zweitbeste Variante. Ein Fahrtest der SZ ergab: Wer auf der Süßmilchstraße aus Richtung Bahnbrücke kommt und stadtauswärts fährt, kann den Drebnitzer Weg nach beiden Seiten hin recht gut einsehen. Stadteinwärts empfiehlt es sich dagegen anzuhalten, auch wenn es nur das Schild „Achtung, Vorfahrt beachten“ gibt. Möglicherweise könnte ein Stoppschild für größere Sicherheit sorgen.

Vier Ideen werden geprüft

Über Möglichkeiten, die Unfallkreuzung sicherer zu machen, wird auch im Rathaus nachgedacht. Es gibt vier Vorschläge, die aber bezüglich ihrer Umsetzung und Zuständigkeit unter anderem erst noch mit Landratsamt und Polizei abgestimmt werden müssen, sagt Rathaus-Sprecher Sascha Hache. Vorgeschagen wird: eventuell wieder einen Vorwarner zu installieren, Vorwarnschilder aufzustellen, einezusätzliche Markierung auf der Fahrbahn aufzubringen und mit dem regionalen Energieversorger Enso über ein Stromhäuschen zu sprechen, das zur Bauabnahme noch nicht an dieser Stelle stand. Auch die Unfallkommission des Landkreises wird sich mit der Kreuzung beschäftigen.

Dass an dieser Stelle in absehbarer Zeit noch einmal (um-)gebaut wird, damit ist nicht zu rechnen. Der Vorschlag zu prüfen, ob eine Ampel an dieser Stelle angebracht wäre, blieb bei den Antworten der Behörden auf die SZ-Anfrage unberücksichtigt.

