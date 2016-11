Wer einigt sich zwischen Schöps und Neiße?

Mit wem kann und will sich Neißeaue zusammentun? Neu ist, dass nicht mehr unbedingt von einer Zusammenlegung des ganzen Verbands mit seinen jetzigen Gemeinden Kodersdorf Horka, Neißeaue und Schöpstal gesprochen wird. Auch ein einzelnes Mitglied aus dem Verband wäre interessant. Horka zum Beispiel als Nachbar im Norden ist eine Idee, die in der Luft liegt. Die beiden Kommunen teilen sich eine Grenze zwischen dem Horkaer Ortsteil Biehain und Kaltwasser, das zu Neißeaue gehört. In der Vergangenheit hat es bereits mehrere Versuche der Neißeaue gegeben, aus dem Verwaltungsverband auszutreten. 2012 wollte sich die Gemeinde mit Görlitz verbünden, das ächsische Innenministerium untersagte aber einen solchen Schritt. Auch ein Austritt aus dem Verwaltungsverband als Alleingang konnte Neißeaue nicht durchsetzen. Als einzige Möglichkeit einer Zweierbeziehung bleibt für die Kommune, sich einen Partner unter den Verbandsgemeinden zu suchen.

Sind bei diesen Plänen schon Schritte unternommen worden? In der Neißeaue soll eine so wichtige Sache nicht überstürzt werden. Evelin Bergmann betont, dass ihre Antwort eher ein Stimmungsbild für die Zukunft sei als ein festes Vorhaben. Weder ist die Neißeaue an eine andere Gemeinde herangetreten noch ist ein möglicher Partner auf sie zugekommen. Es habe bisher keine Gespräche gegeben und es seien auch für die nahe Zukunft keine geplant, so die Bürgermeisterin von Neißeaue. Gezwungen werden die Gemeinden im Freistaat bisher nicht, sich zu vereinigen. An sich gibt es das Gebot, dass eine neu gegründete Gemeinde mindestens 5000 Einwohner haben soll. Horka und Neißeaue kommen nur auf rund 3500 Einwohner zusammen.

Welche Vorteile hat es für zwei Gemeinden, sich zu vereinigen? Gemeinden, in denen die Haushaltslage schwierig ist und die Einwohnerzahlen sinken, können in einen Teufelskreis kommen. Denn weniger Einwohner bedeutet zunächst, dass die Gemeinde weniger Gebühren einnimmt. Es bedeutet aber auch, dass die Gemeinde weniger Geld vom Freistaat Sachsen erhält. Gerade wenn in einer Gemeinde wenige oder nur kleine Betriebe ansässig sind, ist diese sogenannte Schlüsselzuweisung sehr wichtig. Denn diese gleicht fehlende Einnahmen über den kommunalen Finanzausgleich aus. Wenn zwei oder mehr Gemeinden sich zusammenlegen, dann haben sie auf einen Schlag rund doppelt oder sogar vierfach so viele Einwohner. Eine Großgemeinde aus dem Verwaltungsverband hätte etwa 9000 Einwohner und wäre damit fast so groß wie Niesky.

Wann könnten sich zwei Partner frühestens zusammenlegen? Gespräche über das Thema Gemeindehochzeit sind nicht zu allen Zeitpunkten sinnvoll. Dazu sind die Folgen eines solchen Entschlusses zu weitreichend. Denn bei einem Zusammenschluss müsste aus zwei Gemeinderäten einer werden. Deshalb wäre der frühestmögliche Termin, zu dem darüber nachzudenken lohnt, das Jahr 2019. Denn dann wird in allen sächsischen Gemeinden neu gewählt. Natürlich ist für solche wichtigen Entscheidungen außerdem ein Vorlauf von einem bis mehreren Jahren notwendig.

Was sagt der Verwaltungsverband zu einer möglichen Hochzeit? Für den Verwaltungsverband ist es nicht schädlich, wenn zwei der Gemeinden sich zusammenlegen. Dann blieben statt vier Partnern eben drei mit einer gemeinsamen Verwaltung. Die beiden Gemeinden müssten sich lediglich untereinander einigen. „Eine Zusammenlegung ist im Moment aber kein Thema für uns“, erklärt der Verbandsvorsitzende Torsten Hänsch auf Nachfrage. Der Verband könnte sich nur auflösen, wenn alle vier Gemeinden sich zu einer Vereinigung entschlössen. Dann bliebe ohnehin die gemeinsame Verwaltung, die sich Neißeaue, Schöpstal, Kodersdorf und Horka im Verband jetzt schon teilen. Diese Möglichkeit besteht auch nach mehrmaliger Ablehnung der Beteiligten.

Ist Neißeaue die einzige Gemeinde aus dem Verband, die sich vereinen will? Immer wieder kommt das Thema Zusammenlegung in verschiedenen Gemeinden zur Sprache. Der Gemeinderat in Horka bittet zu Beginn dieses Jahres seinen Bürgermeister Christian Nitschke, erneut die Bildung einer Großgemeinde im Verband anzusprechen. Die Gemeinderäte von Neißeaue, Kodersdorf und Schöpstal entscheiden aber wieder klar dagegen, in Horka ist der Rat geteilter Meinung. Damit ist aufs Neue bestätigt, dass die vier selbstständig bleiben wollen. Bereits im Jahr 2008 hat der ehemalige Innenminister des Freistaats Klaus Hardrath die Gemeinden dabei begleitet, als sie einen ersten Versuch unternommen haben, sich zu einigen. Seitdem ist daraus aber nichts geworden.

Wie sieht Horka die Möglichkeit zur Zweisamkeit? Horkas Bürgermeister Christian Nitschke hält es für Horka für keine gute Idee, sich nur mit einer Gemeinde zusammenzutun. „Entweder alle Gemeinden im Verwaltungsverband oder keine“, sagt er. „Wenn sich zwei Gemeinden zusammenschließen, ergibt sich ein Durchschnitt der beiden. Zwei Arme ergeben keinen Reichen.“ Er denkt, dass die zusätzlichen Mittel, welche die größere Gemeinde erhielte, von den Nachteilen einer flächenmäßig sehr großen mit neuen Aufgaben aufgebraucht würden. Auch er hat keine weiteren Informationen zu Plänen aus Horka oder von einer der anderen Gemeinden.