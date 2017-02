Wer darf in Kitas Medizin geben? In der Benutzungssatzung ist das falsch geregelt gewesen. Sie wurde überarbeitet – und um einen weiteren Punkt ergänzt.

© Symbolfoto

In die novellierte Satzung für die Benutzung der Kindertagesstätten der Gemeinde Kriebstein hat sich ein Fehler eingeschlichen. Dabei geht es um die Frage, wer kranken Kita-Kindern unter welchen Voraussetzungen Medikamente geben darf. „In der alten Fassung stand, dass Eltern Medikamente mitgeben dürfen, die von den Erziehern, wenn genau beschriftet, verabreicht werden“, so Bürgermeisterin Maria Euchler (FWK). Dies sei aber nicht der Fall. „Nur auf ärztliche Anordnung hin dürfen Kindern in einer Einrichtung Medikamente verabreicht werden“, erklärte sie. Diese müssten natürlich ebenso genau beschriftet sein. „Die Satzung wurde nachträglich ergänzt“, so Maria Euchler.

Und noch ein weiterer Punkt wurde in die Neufassung aufgenommen. Dabei geht es darum, die Kinderbetreuungseinrichtungen wirtschaftlicher zu machen. Die Ergänzung lautet der Bürgermeisterin zufolge: „Wenn in einer Einrichtung die zu betreuende Kinderzahl auf weniger als zehn sinkt, kann die Einrichtung tageweise geschlossen werden. Für diese Besonderheit wird die Möglichkeit angeboten, auf einer der übrigen gemeindeeigenen Kindereinrichtungen auszuweichen.“ Sie nannte ein konkretes Beispiel, weshalb die Entscheidung so getroffen wurde: „Am 23. Dezember waren in einer Einrichtung nur noch drei Kinder zu Betreuung angemeldet gewesen. Das ist einfach nicht wirtschaftlich.“ Es sei üblich, dass die Eltern vorab gefragt würden, wer sein Kind – auch an Brückentagen – bringen möchte. Lohnt es sich nicht, werden die Kleinen in Absprache mit den Eltern anderweitig untergebracht.

zur Startseite