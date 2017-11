Wer böllert im Stadtzentrum herum? Die Polizei konnte die Übeltäter trotz häufigerer Streifen im Auto und zu Fuß noch nicht ausfindig machen und bitten nun um Hilfe.

Wer hat Personen beim Zünden von Pyrotechnik beobachtet? © 'Symbolbild/dpa

Immer wieder, vor allem an Wochenenden, werden in Heidenau Böller gezündet. Kleine Kinder können nicht schlafen, Erwachsene erschrecken, auch Tieren bekommt die Knallerei nicht gut. Betroffen sind vor allem die Ernst-Thälmann-, die Fritz-Weber- und die Bahnhofstraße im Heidenauer Zentrum.

Da dies schon länger passiert, hatten sich Anwohner an die Polizei gewandt. In den sozialen Medien schreiben einige, zu wissen, wer da verbotenerweise böllert. Andere fordern Streetworker, die sich um Kinder und Jugendliche, denn um solche soll es sich handeln, kümmern.

Die Polizei konnte die Übeltäter trotz häufigerer Streifen im Auto und zu Fuß bisher noch nicht ausfindig machen. Darum bittet sie um Zeugenhinweise und fragt: Wer hat Personen beim Zünden von Pyrotechnik beobachtet? Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an das Polizeirevier Pirna, Telefon 03501 5190, oder unter der Rufnummer 0351 4832233 an die Polizeidirektion Dresden. (SZ)

