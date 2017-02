Wer blinzelt denn da in die Sonne? Das Hoch der letzten Tage lockte in Bischofswerda die ersten Kaffeegäste ins Freie. Nachschlag gibt es leider erst einmal nicht.

Sonne tanken: Marie-Luise Mechela mit Louis und Maik Reinholz genießen das schöne Wetter vor dem „Enjoy in Bischofswerda. © Steffen Unger

Gefühlte Temperaturen um die 20 Grad am Mittag in der Sonne – bis zur Wochenmitte verführte das auch in Bischofswerda viele zu einem Kaffee, Eis oder Kuchen im Freien. Besonders einladend mit sauberen Tischen, Blümchen und Decken überm Stuhl lockte das Enjoy am Altmarkt. Einige Gäste aßen bereits zu Mittag draußen. Auch die Eiskarte war gefragt, sagte eine Mitarbeiterin auf Anfrage. Aus zwölf verschiedenen Eissorten zaubern die Mitarbeiter leckere Eisbecher. Der Renner bei den Gästen: weißer Nougat.

Maik Reinholz hatte sich, wie andere auch, spontan entschieden, im Freien Platz zu nehmen. „Ich wollte sowieso in der Stadt einen Kaffee trinken, und das Wetter war ja super“, sagte er. Fast eine Stunde saß er vor dem „Enjoy“ in der Sonne.

Mit Hoch „Erika“, das das vorfrühlingshafte Wetter bescherte, ist es aber schon wieder vorbei. Regen ist angesagt. Doch weil es garantiert auch wieder schöner wird – wenn der Wetterbericht stimmt, schon am Sonntag – hat auch das Butterbergteam die ersten Tische schon ins Freie gestellt, hieß es am Donnerstag. (SZ)

