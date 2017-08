Wer bietet mehr fürs Flugobjekt? Nachdem der Nachbau des Rudolf-Harbig-Stadions schon das Possendorfer Teichfliegen gewann, hoffen die Erbauer jetzt auf großen Gewinn bei der Versteigerung.

Autogramm für den guten Zweck: Marko Hartmann, Aias Aosmann, Markus Schubert und Niklas Kreutzer (v.l.) unterschreiben auf dem Possendorfer Nachbau des Rudolf-Harbig-Stadion. © Privat

So kommen Fans an Autogramme und Vereine an Unterstützung. Einige Kicker der Sportgemeinschaft Empor Possendorf haben im Juli mit ihrem nachgebauten Rudolf-Harbig-Stadion nicht nur den ersten Platz beim Possendorfer Teichfliegen belegt, sondern nun auch die Dynamo-Profis an das zwei mal drei Meter große Flugobjekt geholt. Dazu reisten sie mit ihrem selbstgebastelten Gefährt zum Dresdner Stadion und ließen es von Fußballern signieren – für den guten Zweck.

Denn das Stadion im Kleinformat wird nun mit Unterstützung der Dynamo-Fan-Tankstelle in Dresden über Facebook versteigert. Wer das mit viel Mühe gebaute Flugobjekt haben möchte, der kann noch bis zum 19. August, maximal bis 19.53 Uhr, sein Gebot auf der Facebook-Seite der Tankstelle abgeben. Der Erlös soll aufgeteilt werden: an den Possendorfer Fußballnachwuchs, das Nachwuchsleistungszentrum der SG Dynamo Dresden und das Mut-Perlen-Projekt für krebskranke Kinder. (SZ/ves)

