Wer bezahlt den Geschichtslehrpfad? Auf dem Gelände des Kriegsgefangenenlagers könnte etwas Einzigartiges entstehen, heißt es vom Freistaat. Doch das wird teuer.

Eigentlich sollten Besucher längst über einen Geschichtspfad nahe des Bahnhofs Jacobsthal schlendern und sich an einem authentischen Ort über die Gräueltaten der NS-Zeit informieren können. Denn seit gut zehn Jahren wird von der Stiftung Sächsischer Gedenkstätten an diesem musealen Weg über das ehemalige Kriegsgefangenenlager Zeithain geplant. Jahr für Jahr arbeiten neben Experten auch Freiwillige aus der ganzen Welt daran – zum Beispiel im Rahmen des SCI-Camps. Doch der Bau und die Eröffnung liegen noch immer in weiter Ferne, wie jetzt eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Kerstin Lauterbach (Die Linke) an Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) ergab.

Demnach stellt sich die Landesregierung in Jacobsthal aktuell einen kombinierten Geschichts- und Naturlehrpfad vor, der vom Besitzer der Fläche – dem Sachsenforst – und der Stiftung Sächsischer Gedenkstätten, zu der die Gedenkstätte Ehrenhain gehört, gemeinsam umgesetzt wird. Für eine einfache Variante rechnet man mit 350 000 Euro für Wegebau, Markierungen, Infostelen und einem einfachen Aussichtspunkt. Bei einer adäquaten archäologischen Präsentation der bereits gesicherten Barackenrelikte würden jedoch Kosten von zusätzlich etwa zwei Millionen Euro anfallen, heißt es von Eve-Maria Stange. Die Stiftung allein könne das nicht stemmen. Und ob Freistaat oder Bund etwas dazugeben, blieb zunächst offen. Zudem bestünden noch unterschiedliche Auffassungen über die Nutzung des Areals.

Das seien aber keine „unüberwindbaren Probleme“, betont Eva-Maria Stange. Alle beteiligten Behörden stünden weiterhin für konstruktive Gespräche zur Verfügung. Denn der Geschichtslehrpfad wird als eine außergewöhnliche Möglichkeit bewertet, am historisch authentischen Ort an die Verbrechen der Wehrmacht und an das Schicksal der Kriegsgefangenen zu erinnern. Das Kriegsgefangenenlager Zeithain war das größte im Freistaat, insgesamt wurden hier zwischen 1941 und 1945 etwa 90 000 Gefangene registriert.

